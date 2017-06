Karolína Plíšková postúpila do semifinále Roland Garros, je jeden triumf od postu jednotky

PARÍŽ 7. júna (WebNoviny.sk) – Česká tenistka Karolína Plíšková nasadená ako druhá zvíťazila za 111 minút 7:6 (3), 6:4 nad domácou dvadsaťosmičkou podujatia Caroline Garciovou v stredajšom zápase štvrťfinále dvojhry žien na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (28. mája – 11. júna). Ak uspeje aj v semifinále, stane sa k 12. júnu premiérovo vo svojej kariére jednotkou svetového rebríčka.

Finalistka vlaňajších rovnako hodnotných newyorských US Open Kar. Plíšková si vo štvrtok zmeria sily s postupujúcou zo súbežného duelu Elina Svitolinová (Ukr.-5) – Simona Halepová (Rum.-3). Už v utorok utvorili semifinálovú dvojicu v hornej polovici žrebu Švajčiarka Timea Bacsinszká nasadená ako tridsiata a Lotyška Jelena Ostapenková.

V tajbrejku unikla z 1:1 na 4:1

Plíškovej sa v prvom dejstve proti Garciovej nevypomstilo, že z náskoku 5:3 klesla – aj cez setbal na príjme v deviatom geme – na 5:6 (pričom v jedenástej hre nezužitkovala tri jednotlivé brejkbaly). V tajbrejku unikla z 1:1 na 4:1 a najmä jej potom patrili všetky loptičky od skóre 4:3. V druhej časti Češka odvrátila brejkbal v treťom geme a presadila sa na returne v desiatej hre, čo už znamenalo koniec.

“Bolo to veľmi ťažké. Súperka zahrala naozaj dobre, obe sme kvalitne podávali. Caroline má za sebou skvelý turnaj a ten dnešok bol 50:50, zlomilo sa to na pár bodoch. Som fakt rada, že sa mi podarilo zvládnuť to. Pred turnajom som si nebola istá, či dokážem predvádzať dobrý tenis na antuke,” skonštatovala Kar. Plíšková ešte na Dvorci Philippa Chatriera, citoval ju blog turnaja.

O štyri kolá posunula svoj rekord

Dvadsaťpäťročná trojka hodnotenia Plíšková teraz má proti 23-ročnej univerzálke Garciovej (27., vo štvorhre jej patrí 7. pozícia) štatistiku 3:2. Vo februári v osemfinále na tvrdom povrchu v katarskej Dauhe uspela zverenkyňa Davida Kotyzu 7:5, 6:4. V jedinej predchádzajúcej konfrontácii na najpomalšom podklade v Madride 2015 prehrala 2:6, 6:4, 1:6.

Zatiaľ úspešnejšia z dvojičiek Plíškových už o štyri kolá posunula svoj miestny rekord zo sezón 2014 a 2015, vlani prehrala hneď v 1. kole s Američankou Shelby Rogersovou. Garciová dosiaľ na Majors nebola za 3. kolom a pri Seine dokonca ani za 2. kolom (2011, 2013, 2016).

Dvojhra žien – štvrťfinále:

Karolína Plíšková (ČR-2) – Caroline Garciová (Fr.-28) 7:6 (3), 6:4 za 111 minút

Zostávajúci stredajší program štvrťfinále dvojhry žien:

Elina Svitolinová (Ukr.-5) – Simona Halepová (Rum.-3) / bilancia: 1:2

Od utorka známa dvojica v semifinále dvojhry žien:

Jelena Ostapenková (Lot.) – Timea Bacsinszká (Švaj.-30) / bilancia: 0:0