Karolína Schmiedlová prehrala v úvodom kole dvojhry na US Open s Číňakou Wang Ja-fan

NEW YORK 28. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová nepostúpila do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku). V utorňajšom stretnutí úvodného kola nestačila na Číňanku Wang Ja-fan, ktorej podľahla za 129 minút 1:6, 6:3, 4:6. Číňanka sa v 2. kole stretne s úspešnejšou s Češkou Petro Kvitovou, ktorá v prvom kole zdolala Belgičanku Yaninu Wickmayerovú.

Dvadsaťtriročná Schmiedlová (84. v rebríčku WTA) a o rok staršia Wang Ja-fan (90.) odohrali druhé vzájomné stretnutie. Prvýkrát sa stretli pred štyrmi rokmi na turnaji WTA v čínskom Wu-čchane. Z víťazstva sa vtedy tešila slovenská tenistka, ktorá zdolala súperku v 1. kole kvalifikácie (1:6, 6:3, 6:3).

Rodáčka z Košíc Schmiedlová sa predstavila v hlavnej súťaži na US Open piatykrát, najďalej sa dostala v roku 2015 do 3. kola.