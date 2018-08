Karpatská nadácia vlani podporila projekty na východe sumou skoro 180-tisíc eur

BRATISLAVA 4. augusta (WebNoviny.sk) – Karpatská nadácia v roku 2017 priniesla na východ medzinárodné programy a expertízu, podporila totiž 42 miestnych projektov sumou takmer 180 000 eur.

Zapájali sa ľudia z rómskych komunít

Ako uvádza na svojej stránke, Karpatská nadácia je jedna z mála nadácií, ktoré sa sústreďujú na podporu rozvoja východoslovenského regiónu. V tomto kraji podporila aj rozvoj 13 rómskych komunít prostredníctvom Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý uskutočňuje od roku 2015.

Viac ako 750 ľudí žijúcich v rómskych komunitách sa zapojilo do projektov zameraných na prípravu ľudí na trh práce a budovanie sebestačnosti, výchovu detí a vylepšovanie bývania.

Kultúrne aj športové podujatia

Od svojho vzniku v roku 1994, Karpatská nadácia podporila stovky projektov, ktoré vylepšujú život a prostredie na východe Slovenska, sumou viac ako 2,3 milióna eur. V spolupráci s miestnymi firmami vlani otvorila šesť grantových programov, ktoré podporili 42 projektov v Košickom a Prešovskom kraji.

Medzi podporené projekty patria mnohé dobrovoľnícke iniciatívy miestnych občanov, kultúrne a športové podujatia pre verejnosť – ako napríklad Košický triatlon 2017, tvorivé dielne pre deti s telesným postihnutím a ľudí v núdzi, ako aj obnova staničnej budovy Detskej železnice Košice či digitalizácia kina Úsmev v Košiciach, informuje stránka nadácie.

Veľké množstvo rozvojových programov

Na svojej stránke, Karpatská nadácia uvádza aj vlastné rozvojové programy, ktorým sa venuje s cieľom vylepšovania vzdelanosti, zmierňovania sociálnych rozdielov a posilňovania aktívnej občianskej spoločnosti na východe.

V roku 2017 priniesla zahraničný program tvorivého myslenia a vzdelávania – MyMachine Slovakia do 14 škôl v regióne. Zapojila takmer 400 žiakov a študentov na všetkých troch úrovniach vzdelávania do tvorby jedinečných vynálezov prostredníctvom medzigeneračnej spolupráce a kreatívnych postupov.

Karpatská nadácia taktiež umožnila rozšírenie rozvojového programu pre mladých ľudí Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu Slovensko do Prešovského, Košického a časti Žilinského kraja. Vďaka programu 481 mladých ľudí vo veku 14-24 rokov zo 47 organizácií dostalo šancu rozvíjať svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a uspieť v živote.

Partneri aj z Ukrajiny

V spolupráci s miestnymi ako aj zahraničnými partnermi zo súkromného aj neziskového sektora, v roku 2017 Karpatská nadácia vypracovala jedinečný model hodnotenia a rozvoja potenciálu ľudí so znevýhodnením pre začlenenie do pracovného prostredia v oblasti IT.

Spolupracovala aj s partnermi na Ukrajine, kde preniesla skúsenosti zo Slovenska a priniesla podporu pre zapájanie občanov do verejnej správy.

Programom Generation 2020 umožnila mladým ľuďom z východného Slovenska spolupracovať s rovesníkmi z Ukrajiny a vytvoriť cezhraničnú sieť mladých aktívnych lídrov – Karpatskú regionálnu mládežnícku radu – Generation WE.