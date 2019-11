Karpatské Brandy Špeciál si z Číny odnieslo prestížne ocenenie

Karpatské Brandy Špeciál získalo na medzinárodnej súťaži China Wine and Spirits Awards 2019 v Hong Kongu dvojitú zlatú medailu.

China Wine and Spirits Awards je jednou z najrenomovanejších a najexkluzívnejších súťaží vín a destilátov na svete. Každoročne sa do nej prihlásia súťažiaci z viac ako 50 krajín sveta. Vína hodnotí 100 členná porota zložená z popredných kupcov vína a destilátov. Všetky vína a destiláty prechádzajú takzvaným „blind testingom“ ( t.j. degustovaním anonymných vzoriek bez označenia), ktorý zaručuje objektivitu.

Foto: Karpatské Brandy (klient)

„Porotcovia na China Wine and Spirits Awards sa radia medzi top profesionálov vo svojej oblasti. Sú vyberaní na základe ich skúseností a znalostí trhu. Kedykoľvek vidím produkt s ocenením China Wine and Spirits Awards, som hrdý na to, že som mohol byť jej súčasťou a pomáhať spotrebiteľom vyberať si tie najkvalitnejšie vína a destiláty,“ povedal jeden z porotcov, Yu Kong Chow.

Karpatské Brandy Špeciál porotcov oslovilo a za svoje kvality si vyslúžilo dvojitú zlatú medailu. „Sme veľmi radi, že Karpatské Brandy Špeciál obstálo aj v takej silnej konkurencii, aká bola na CWSA 2019. Sme hrdí obzvlášť na to, že naše brandy vyhralo dvojitú zlatú medailu, ktorá potvrdzuje jeho výnimočnú kvalitu a zvyšuje povedomie o kvalitnom slovenskom brandy,“ povedal Peter Ďuriš, blendmaster Karpatského brandy.

Foto: Karpatské Brandy (klient)

Karpatské Brandy Špeciál je unikátne slovenské brandy s viac ako 50 ročnou históriou. Svoju chuť a kvalitu získava vďaka minimálne 5-ročnému zretiu v dubových sudoch. Na Slovensku sa teší veľkej obľube a svoje kvality hrdo prezentuje aj v zahraničí.

www.karpatskebrandy.sk

