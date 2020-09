Kartou alebo v hotovosti? V PLANEO Elektro prosím radšej na splátky

Nakupovať a pritom ušetriť môžete v sieti kamenných predajní PLANEO Elektro, keď využijete nákup na splátky. Vyjde vás to lacnejšie, než platba v hotovosti!

Ak potrebujete zariadiť domácnosť, nemusíte kupovať každý mesiac jeden nový spotrebič. Vďaka výhodným splátkam v PLANEO Elektro nakúpite všetky potrebné veľké spotrebiče naraz a oveľa lacnejšie.

Foto: PLANEO Elektro

Zišiel by sa nový mixér, ale doteraz ste jeho kúpu odkladali, lebo ten starý ešte poslúžil? Zmeňte to teraz!

Foto: PLANEO Elektro

Nákup s výhodnými splátkami vyrieši aj situáciu v rodinách školákov. Každé školopovinné dieťa dnes už potrebuje minimálne tablet, starší žiaci sa bez kvalitného notebooku nezaobídu a vhod príde aj tlačiareň.

Foto: PLANEO Elektro

Na splátky v PLANEO Elektro si môžete teraz dovoliť aj automatické espress PHILIPS – EP2235/40

Foto: PLANEO Elektro

Ako nakúpiť na splátky lacnejšie ako v hotovosti?

Je to veľmi jednoduché. Na stránke planeo.sk si od 7.9.2020 do 20.9.2020 nájdite svoju kamennú predajňu a zájdite si do nej po svoj vybraný spotrebič v minimálne hodnote 138 €. Hodnota úveru na vybraný výrobok alebo výrobky na jednom pokladničnom doklade musí byť minimálne 118 eur a získate zľavu v podobe 2 mesačných splátok. Akcia sa vzťahuje na tieto splátkové produkty:

Pevné splátky od 10 eur do 130 eur od spoločnosti QUATRO,

Bez akontácie (akontácia 0 %)

Minimálna doba splácania úveru 13 mesiacov

Viac informácií nájdete na www.planeo.sk.

