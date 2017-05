Kaščáková: V normálnej krajine by tu už politici s takýmito kauzami dávno nemali byť

Poslankyňa NR SR za opozičnú SaS Renáta Kaščáková v rozhovore pre WebNoviny.sk rozprávala , či reálna práca poslankyne naplnila jej očakávania.

Ste poslankyňou NR SR prvýkrát. Napĺňa realita v parlamente ako aj práca, ktorú skutočne ako poslankyňa vykonávate Vaše očakávania, ktoré ste pred vstupom do NR SR mali?

Do parlamentu som neprišla ako úplný nováčik vo verejnom živote, mala som už skúsenosti z komunálnej politiky. Napriek tomu som si chvíľu musela zvykať na systém poslaneckej práce, ktorý bol pre mňa nový. Veľké očakávania na zmeny zákonov, ktoré by sa nám z opozičných lavíc podarilo presadiť som nemala, ale verila som, že budeme ako tím robiť poctivú opozičnú prácu. Toto očakávanie sa mi splnilo.

Nepatríte medzi poslancov, ktorí ostro vystupujú proti vláde. Prekáža Vám, že opozícia neustále upozorňuje na mnohé kauzy vlády, že volá po odstúpení ministrov a predsedu vlády?

Moje vystúpenia možno nie sú až také ostré ako u iných opozičných kandidátov, ale sú vždy dostatočne jednoznačné. Ak vidím niekde chybu, nemám problém upozorniť na ňu bez obalu. Návrhy na odvolanie členov vlády sú v poriadku, ak na ne existujú vážne dôvody. Skôr je podľa mňa frustrujúce to, že vážnych dôvodov na odstúpenie ministrov a predsedu vlády je už také množstvo, že začína nastávať riziko devalvácie inštitútu odvolávania. Pretože to sa samozrejme „vďaka“ koaličným poslancom nikdy nepodarí a vyrobia z takej schôdze skôr frašku. V normálnej krajine by tu už politici s takýmito podozreniami a kauzami dávno nemali byť.

Ste v poslaneckom klube SaS, Váš kolega Jozef Mihál z SaS odišiel a dnes zakladá vlastnú stranu. Vy patríte medzi spokojných členov SaS? Ktoré hodnoty strany sú Vám blízke a čo Vám celkom nevyhovuje?

Som zakladajúcou členkou strany SaS a vstupovala som do nej s úprimnou vierou, že ako tím máme odbornosť i morálne kvality na to, aby sme dokázali posunúť našu krajinu k lepšiemu. Na tom sa dodnes nič nezmenilo napriek tomu, že zopár ľudí v strane sa obmenilo. Je mi blízky hodnotový svet zastávajúci ekonomické slobody, potrebu štíhleho a efektívneho štátu, občianskej demokracie a slobody idúcej ruka v ruke so zodpovednosťou.

Zdieľate názory predsedu strany Richarda Sulíka?

V otázkach osobných slobôd ako veriaci človek zastávam konzervatívne názory, čo o mne v strane vedia. Nepociťujem ale za to od nikoho žiaden tlak, cítim slobodu hovoriť i konať v súlade so svojim svedomím. Rovnako nemám problém vyjadriť prípadný nesúhlasný názor – či už voči predsedovi Sulíkovi alebo iným kolegom. Vo všeobecnosti som zástancom toho, že rozdielnosť názorov je prospešná vec, pokiaľ kultivuje obe strany v schopnosti hľadať spoločné riešenia. Nemusíme všetci so všetkým súhlasiť po celý čas, môžeme mať aj rozdielne názory, ale podstatné je, či stále sledujeme spoločný cieľ a výsledok. Tým je pre SaS stále Slovensko ako dobre spravovaná demokratická spoločnosť a právny štát. To ma v tejto strane stále drží.

Kedy vznikla myšlienka kandidovať na post predsedníčky Trenčianskeho samosprávneho kraja? Bola to Vaša osobná ambícia alebo ste sa rozhodli po diskusii v strane?

Komunálna politika je mi blízka, a preto som už moju kandidatúru do parlamentu viedla s tým, že by som raz ako poslankyňa chcela prepájať skúsenosti z tzv. veľkej politiky s komunálnou sférou. Kandidatúra na predsedníčku TSK je preto len logickým vyústením môjho doterajšieho pôsobenia, ktoré by som chcela zúročiť vo svojom rodnom regióne. Som rada, že ma v tom strana podporuje a vložila do mňa dôveru.

Zhovárala sa Katarína Zaťková