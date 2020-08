Kaštieľ v Modre prechádza komplexnou rekonštrukciou, práce by mali dokončiť v roku 2021

Kaštieľ v Modre prechádza od roku 2018 komplexnou rekonštrukciou budovy, ale aj priľahlej záhrady. Práce by mali byť ukončené v prvej polovici budúceho roka.

Nové priestory pre podporu remesiel

„Rekonštrukciu realizuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a na jej konci vytvorí v Národnej kultúrnej pamiatke nové priestory pre podporu tradičných remesiel, lokálnych produktov, gastronómie, spoločný vývoj služieb a vzdelávacie aktivity,“ uvádza BSK na svojej webovej stránke.

Celkový rozpočet na rekonštrukciu predstavuje viac ako 3,6 milióna eur a je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Desať percent sumy tvorí štátny príspevok a päť percent, teda viac ako 1,8 milióna eur, plynie z rozpočtu BSK.

V zrekonštruovanom modranskom kaštieli vznikne digitalizačné centrum, priestory pre malé javiskové formy, otvorené ateliéry, školiace a kurzové miestnosti, zázemie pre Modranskú besedu, výstavná miestnosť, infobod a vinotéka.

Vymenili okná a pripravujú renováciu parku

„Obnovený kaštieľ bude slúžiť nielen pre mesto Modra, ale aj pre celý Malokarpatský región a Bratislavský kraj,“ doplnil kraj.

„To najdôležitejšie má už kaštieľ za sebou. Vymieňali sa okná, robia sa fasády, omietky, pripravuje sa renovácia parku a jazierka,“ hovorí Zoltán Čunderlík z oddelenia riadenia projektov BSK a dodáva, že hneď ako budú dokončené hrubé práce na stavbe, bude nasledovať obnova interiéru, kde vzniknú ateliéry, prednášková miestnosť či vinotéka.

„Záhrada bude mať reprezentatívny charakter a široké využitie pre verejnosť,“ doplnil. Do konca roka by sa mali ukončiť stavebné práce a potom sa začnú práce v interiéri. „Verejnosť by si tak výsledok rekonštrukcie mohla pozrieť v prvej polovici roka 2021,“ uzavrel kraj.