Katalánske kluby vrátane FC Barcelona sa zapoja do štrajku

BARCELONA 2. októbra (WebNoviny.sk) – Futbalový veľkoklub FC Barcelona sa zapojí do štrajku proti krokom španielskej vlády, ktorá tvrdo zakročila voči účastníkom nedeľňajšieho referenda o nezávislosti Katalánska.

V utorok ani jeden z profesionálnych tímov nebude trénovať, bez tréningu zostanú aj mládežnícke výbery a klubová centrála bude zatvorená. K podobnému kroku sa odhodlal aj nováčik La Ligy z Girony, hráči klubu Espanyol Barcelona absolvujú len aktivity za zatvorenými dverami štadióna.

Príslušníci bezpečnostných zložiek brutálne zakročili proti účastníkom referenda. Zásah, v rámci ktorého strieľali do ľudí gumenými projektilmi a bili ich obuškami, si vyžiadal viac ako 800 zranených. Strety medzi políciou a účastníkmi referenda so sebou priniesli aj prázdne tribúny v nedeľňajšom súboji FC Barcelona proti Las Palmas (3:0). Katalánci žiadali odloženie stretnutia, no vedenie súťaže pohrozilo jeho kontumáciou.

FC Barcelona je jedným z hlavných symbolov Katalánska, klub sa otvorene stavia k právu obyvateľov na referendum o nezávislosti. Obranca Gerard Piqué je jedným z hlavných zástancov práv Kataláncov, po nedeľňajšom víťazstve sa na jeho tvári objavili slzy, keď sa vyjadroval k stretom súvisiacim s referendom.