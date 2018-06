Katalánsko získalo späť svoje právomoci, Torra chce so Sánchezom rokovať ako vláda s vládou

MADRID 2. júna (WebNoviny.sk) – Španielsky región Katalánsko získal v sobotu naspäť svoju pomerne širokú autonómiu po siedmich mesiacoch, odkedy za trest za jeho snahu vyhlásiť samostatnosť prebrala všetky jeho právomoci centrálna vláda v Madride.

Návrat právomocí regionálnej katalánskej vláde formálne prebehol v momente, keď sa ujal úradu nový katalánsky prezident Quim Torra. Udialo sa tak v rovnaký deň, ako v Madride zložil premiérsky sľub predseda španielskych socialistov Pedro Sánchez. Bezprostredne po nástupe do úradu Torra vyhlásil, že Katalánsko sa aj pod jeho vedením bude naďalej usilovať o osamostatnenie sa od Španielska.

Cieľom je nezávislosť Katalánska

„Naša vláda prijíma úlohu pokračovať v mandáte, ktorý dostala na vytvorenie nezávislého štátu,“ povedal Torra v inauguračnej reči. Dodal, že by sa chcel čím skôr stretnúť s novým španielskym premiérom Sánchezom, a nezabudol pripomenúť, že Katalánci by s centrálnou španielskou vládou mali podľa neho rokovať „ako vláda s vládou“. „Pedro Sánchez, poďme rokovať, prijmime obaja riziká, sadnime si za stôl a začnime sa zhovárať ako vláda s vládou,“ povedal nový katalánsky prezident.

Torra už v piatok, deň pred svojím nástupom do úradu, oznámil verejnosti, že katalánski predstavitelia zažalovali – dnes už bývalého – španielskeho premiéra Mariana Rajoya a podpredsedníčku jeho vlády Sorayu Sáenz de Santamaríu za to, že sabotovali vznik katalánskej vlády v podobe, v akej ju Katalánci pôvodne predložili.

Za jej členov totiž pôvodne Torra navrhoval aj katalánskych predstaviteľov, ktorí sú v španielskom väzení alebo v belgickom exile. To Rajoy odmietol a schválil až druhý Torrov návrh, v ktorom už títo politici nefigurovali.

Možná zmena prístupu

Torra pôvodne ponúkal účasť vo svojej vláde Jordimu Turullovi a Josepovi Rullovi, dvom katalánskym politikom, ktorých Madrid drží vo vyšetrovacej väzbe za to, že vyvíjali kroky smerujúce k samostatnosti tohto španielskeho regiónu, a tiež Antoniovi Cominovi a Lluisovi Puigovi, ktorí sa pred hnevom centrálnej španielskej vlády skrývajú v Belgicku a po návrate do Katalánska by čelili okamžitému zatknutiu.

Po nástupe Sáncheza do čela španielskej vlády by sa teoreticky mohol zmeniť prístup centrálnej vlády k požiadavkám Kataláncov, ktorých časť sa usiluje o osamostatnenie od Španielska.

Sánchezovi socialisti už dávnejšie avizovali, že sú pripravení s Kataláncami rokovať, a dlhodobo skôr kritizovali razantný postup Rajoyovej vlády v tejto otázke vrátane použitia neúmerného policajného násilia voči katalánskym separatistom.