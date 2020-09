Katarína Javorčíková: Šorl je na ústavnom súde na správnom mieste

Robert Šorl, ktorého dnes prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala za sudcu Ústavného súdu, je podľa Kataríny Javorčíkovej zo sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu na správnom mieste. Emeritná sudkyňa a členka Súdnej rady SR kvituje, že túto pozíciu zastáva človek, ktorý má okrem odborných znalostí a predpokladov aj morálne kvality.

Ako vnímate Roberta Šorla? Bude dobrým a nezávislým ústavným sudcom?

Pána Šorla osobne nepoznám, ale mám o ňom veľa informácií z čias, keď bol dlhé obdobie predsedom Okresného súdu v Prievidzi. Tento súd riadil veľmi dobre a preukázal aj na rôznych iných fórach nadpriemerné znalosti z viacerých právnych odborov, najmä v rámci svojej bohatej prednáškovej a publikačnej činnosti. Osobne som ho mala možnosť počuť počas prezentácie v súdnej rade a vypočula som si aj jeho prezentácie v rámci jeho niekoľkonásobného uchádzania sa o post sudcu Ústavného súdu. Na základe toho všetkého si myslím, že je to veľmi dobrý výber. Pán Šorl je na Ústavnom súde podľa mňa na správnom mieste.

Čo podľa vás rozhodlo o jeho výbere, ktoré kvality, skúsenosti či postoje?

Určite bola veľmi dôležitá jeho odborná stránka, no ako sa hovorí, kvality sudcu by mali tvoriť z 20 % vedomosti a z 80 % morálka – je teda zároveň nesmierne dôležité, aký je to človek, aké má okrem odborných vedomostí morálne nastavenie a aký je jeho hodnotový systém. Podľa informácií ako riadil okresný súd, ako pristupoval k svojim kolegom a k administratíve, usudzujem, že má vysoko vyvinutý zmysel pre spravodlivosť a objektivitu. Ako člen výberových komisií sa zúčastňoval aj výberových konaní, a som presvedčená, že u neho skutočne rozhodovali kvality uchádzača a jeho odborná stránka, a nie nejaké iné kritériá, ktoré zavážili v mnohých iných prípadoch, keď sa rozhodovalo hlavne na základe účelových cieľov.

Kandidoval už šesťkrát. Prečo to podľa vás vyšlo až teraz?

To súvisí s dobou, kedy sa tieto výberové konania realizovali. Myslím, že to nie je treba ani veľmi vysvetľovať. V minulom období fungovali pri nomináciách kandidátov na Ústavný súd rôzne obchodné dohody v štýle „my podporíme vašich a vy zas v iných prípadoch našich kandidátov“. Aj sám profesor Mamojka to nakoniec otvorene priznal. Toto nemá nič spoločné s objektivitou výberu a s odbornosťou a hodnotami kandidátov. Myslím, že práve teraz nastala doba, keď sme si uvedomili, a nielen my sudcovia, ale aj široká verejnosť, aké je dôležité, aby takéto mechanizmy skončili, pretože majú obrovský negatívny dopad na celkovú kvalitu a funkčnosť spoločenského systému.

Celý proces voľby pána Šorla prebehol dôstojne a rýchlo, také niečo za minulej vlády tiež nebývalo zvykom…

S tým možno len súhlasiť a v tejto ťažkej dobe je to jedna z mála pozitívnych správ, ktoré sa k nám doniesli.

Máme teraz také zloženie Ústavného súdu, ktoré je schopné zabezpečiť „lepšiu“ krajinu?

Pre sudcovskú iniciatívu ZOJ a aj pre mňa osobne má tento Ústavný súd oveľa väčšiu dôveryhodnosť ako jeho predchádzajúce zloženie, kedy viackrát rozhodol veľmi kontroverzne a nevedel dostatočne odkomunikovať tieto rozhodnutia tak, aby to bolo presvedčivé a aby sme naozaj uverili, že rozhodoval objektívne. Ústavný súd má pri súčasnej výraznej personálnej obmene potenciál nadviazať na pôsobenie Ústavného súdu pod vedením profesora Mazáka. Zostáva veriť, že Ústavný súd bude v rámci spoločenského diania významným prvkom, ktorému sa podarí v oblasti práva a právneho štátu optimálne vybalansovať všetko podstatné, čo spoločnosť nemôže vyriešiť bez súdneho zásahu.

Sú okrem transparentnej voľby ústavných sudcov potrebné na úrovni Ústavného súdu nejaké ďalšie systémové kroky, aby sa zabezpečili spravodlivé rozsudky?

Ústavný súd nemôže hmotnoprávne riešiť veci, ktoré sa mu dostanú na rozhodnutie, ale posudzuje či bolo o nich rozhodnuté spôsobom, ktorý je v súlade Ústavou. Najmä, či boli dodržané všetky práva, ktoré účastníkom súdnych konaní priznáva ústava a medzinárodné dohovory o ľudských právach. Objektívne a spravodlivé rozhodovanie Ústavného súdu je teda dôležité najmä vo vzťahu k procesom súdnych konaní, aby boli naozaj nestranné a dôveryhodné, čo má veľký dopad na riadne fungovanie právneho štátu v našej republike. Ústavný súd má veľmi významné kompetencie, ktoré ak bude využívať tak, ako predpokladá zákon, bude rozhodujúcou stabilizujúcou inštitúciou v našej krajine.