Katrinec nahliadol do odtajnenej časti spisu o havárii Antonova, hovorí o chýbajúcich informáciách

BRATISLAVA 10. júla (WebNoviny.sk) – Aktivista Ivan Katrinec v pondelok spolu so zástupcom pozostalých po nehode vojenského lietadla An-24 v maďarskej obci Hejce Ľudovítom Orlickým nahliadol do odtajnenej časti spisu týkajúceho sa nehody.

Ako však povedal novinárom, v tejto časti spisu sa nachádza menej informácii, ako o nehode zhromaždil on sám. “Minimálne traja svedkovia z Maďarska videli záblesk na palube, o tomto tam nie je ani zmienka,” uviedol.

Vyšetrovanie bolo podľa Katrinca urobené zo zásadnými chybami a jeho výsledok tomu aj zodpovedá. “Nie je stanovená presná príčina, čo sa vlastne stalo,” povedal.

Katrinec tiež povedal, že prokurátor ho informoval o tom, že sa má stretnúť so zástupcom rezortu obrany, ktorý má rozhodnúť o možnom odtajnení zvyšku spisu. “Spis ale podľa mňa odtajnený nebude,” vyhlásil. Práve v utajenej časti spisu by podľa neho mali byť údaje o tom, či lietadlo bolo spôsobilé letieť.

“Je na ministrovi obrany, ako sa zachová, či to odtajní,” uviedol s tým, že za účelom odtajnenia spisu predložil aj petíciu do parlamentu. “Zároveň sme iniciovali, aby bol zmenený zákon. Nie je predsa mysliteľné, aby ten, kto bol priamo zainteresovaný na vyšetrovaní, a to bol minister obrany Gajdoš, rozhodoval o tom, či bude, alebo nebude odtajnený spis,” dodal Katrinec.

Katrinec už dlhšie žiada odtajniť spis

Katrinec spolu s pozostalými v súvislosti s nehodou vojenského lietadla Antonov už dlhšie žiada o odtajnenie spisu. Tvrdí, že má na základe dôkazového materiálu podozrenie, že pri vyšetrovaní nehody došlo k manipulovaniu s dôkazovým materiálom, vyšetrovacím spisom, ako aj celkovým vyšetrovaním.

Dôvodom je podľa neho snaha nezverejniť pravú príčinu havárie. Vyšetrovanie nebolo podľa neho dôsledné a uberalo sa nesprávnym smerom, neboli preverené skutočnosti o ďalších možných príčinách havárie.

Generálna prokuratúra SR na základe podnetu Katrinca z 18. októbra 2016 skonštatovala, že rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade havárie vojenského lietadla bolo vydané zákonne, a teda nebolo vydané predčasne.

Jednotlivé námietky, ktoré uviedol Katrinec v podaní, boli podľa prokuratúry vyhodnotené ako nedôvodné a nevychádzali zo znalosti obsahu celého vyšetrovacieho spisu.

Haváriu prežil iba Martin Farkaš

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v súvislosti s návrhom na odtajnenie časti vyšetrovacieho spisu odporučil ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi už v januári, aby zvážil „dôvodnosť ďalšej potreby ochrany informácie v určenom stupni utajenia a zrušenie stupňa utajenia – vyhradené”.

Odtajnenie, resp. zrušenie utajenia spisu k nehode vojenského lietadla An-24 z januára 2006 je významné z hľadiska rozptýlenia akýchkoľvek pochybností o správnosti, úplnosti a zákonnosti objasnenia leteckej nehody príslušnými štátnymi orgánmi, myslí si generálny prokurátor.

Vojenský špeciál An-24 havaroval 19. januára 2006 po náraze do kopca pri severomaďarskej obci Hejce. Na palube bolo 43 ľudí vracajúcich sa z misie KFOR z Kosova. Prežil jeden vojak Martin Farkaš. Išlo o najväčšiu tragédiu v histórii slovenského letectva. Vyšetrovanie sa pred rokmi uzavrelo s tým, že hlavnou príčinou havárie bolo pravdepodobne zlyhanie posádky lietadla.

Pri klesaní podľa oficiálnych výsledkov vyšetrovania posádka nevyužila prístroje, ktoré mala k dispozícii na palube a nedodržala bezpečnú výšku lietadla nad terénom. Analýza podľa oficiálne zverejnených informácií nepotvrdila zlyhanie leteckej techniky. Keďže chýbajú objektívne dôkazy, nemohla byť príčina nehody jednoznačne potvrdená.