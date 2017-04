Katy Perry predstavila pieseň Bon Appétit, v ktorej hosťujú Migos

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Katy Perry zverejnila skladbu Bon Appétit, v ktorej hosťuje hip-hopová formácia Migos. Novinka je druhým singlom zo speváčkinej pripravovanej piatej štúdiovky, ktorej názov ani termín vydania zatiaľ nie sú známe. Tridsaťdvaročná rodáčka z kalifornskej Santa Barbary už vo februári z nahrávky predstavila singel Chained To The Rhythm.

Novú skladbu s Migos pritom zverejnil aj jamajský dancehallový spevák Sean Paul. Novinka dostala názov Body a vznikol k nej už aj videoklip, z ktorého však zatiaľ 44-ročný rodák z Kingstonu predstavil iba teaser. Skladba by sa mala rovnako ako predchádzajúce single Paradise (feat. Matoma & KStewart), Crick Neck (feat. Chi Ching Ching) a No Lie (feat. Dua Lipa) objaviť na Paulovej pripravovanej siedmej štúdiovke. Ani jej názov a termín vydania nie sú ešte známe.

Katy Perry, vlastným menom Katheryn Elizabeth Hudson, debutovala albumom Katy Hudson (2001), no známou sa stala až vďaka piesni I Kissed A Girl zo štúdiovky One Of The Boys (2008). Nasledovali albumy Teenage Dream (2010) a Prism (2013). Je tiež príležitostná herečka. Prepožičala napríklad hlas Šmolinke v snímkach Šmolkovia (2011) a Šmolkovia 2 (2013). Predstavila sa aj v dokumentoch KatyPerry: Part of Me (2012), Katy Perry: The Prismatic World Tour (2015) či v komédii Zoolander No. 2 (2016) a v roku 2010 vo vianočnej epizóde Simpsonovcov (1989).

Formácia Migos vznikla v roku 2009 v Atlante a tvoria ju Quavo, Takeoff a Offset, pričom prvý a druhý menovaní sú strýko a synovec, zatiaľ čo Offset a Quavo sú bratranci. Debutový album Yung Rich Nation uviedli na trh v júli 2015, o rok neskôr ponúkli EP nahrávku s názvom 3 Way a tento rok v januári vydali druhú štúdiovku Culture, s ktorou dobyli americký rebríček Billboard 200. Okrem toho majú na konte aj viacero mixtapeov. Ich najznámejšími skladbami sú Versace, Fight Night a Bad And Boujee.

Informácie pochádzajú z webstránky pitchfork.com a archívu agentúry SITA.