Katy Perry sa budúci rok predstaví vo Viedni

BRATISLAVA 2. júna (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Katy Perry sa predstaví 4. júna 2018 vo Viedni. Tridsaťdvaročná interpretka vystúpi v tamojšej Stadthalle v rámci turné Witness. Okrem toho sa na budúci rok zastaví napríklad aj v Nemecku, Švajčiarsku, Dánsku, Belgicku, Holandsku, Taliansku, Švédsku či Veľkej Británii.

Rodáčka z kalifornského mesta Santa Barbara podporí na turné očakávaný album Witness, ktorý plánuje vydať 9. júna. Z nahrávky pochádzajú napríklad single Chained to the Rhythm, Bon Appétit a Swish Swish. Na nahrávke sa podieľali aj Nicki Minaj, Skip Marley, Migos alebo Duke Dumont.

Katy Perry, vlastným menom Katheryn Elizabeth Hudson, debutovala albumom Katy Hudson (2001), no známou sa stala až vďaka piesni I Kissed A Girl zo štúdiovky One Of The Boys (2008). Nasledovali albumy Teenage Dream (2010) a Prism (2013). Je tiež príležitostná herečka.

Prepožičala napríklad hlas Šmolinke v snímkach Šmolkovia (2011) a Šmolkovia 2 (2013). Predstavila sa aj v dokumentoch Katy Perry: Kúsok zo mňa (2012), Katy Perry: The Prismatic World Tour (2015) či v komédii Zoolander No. 2 (2016) a v roku 2010 vo vianočnej epizóde Simpsonovcov (1989).

Informácie pochádzajú z webstránky www.katyperry.com a archívu agentúry SITA.