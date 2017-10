Kaufland pomáha odchovancom z detských domovov so získaním vodičských preukazov

BRATISLAVA 6. októbra 2017 (WBN/PR) – Odchovanci z detských domovov sú po dovŕšení osemnástich rokov hodení do reálneho života a musia sa s ním nejako popasovať. A práve týmto „mladým dospelým“ sa snaží pomôcť aj spoločnosť Kaufland, ktorá už 4 roky pomáha Domovskému vzdelávaciemu centru v Dunajskej Lužnej. Vo svojich prevádzkach zamestnáva viacero odchovancov centra a finančne mu prispieva na kurzy varenia, cudzích jazykov či vodičské kurzy. Aj tento rok môže opäť absolvovať vodičský kurz ďalších 5 odchovancov z domova.

Toto centrum je štartovacím bodom práve pre ľudí, ktorí vyrastali v detskom domove, a ktorých štart do samostatného života nie je ľahký. Spoločnosť Kaufland sa preto rozhodla podať im v tomto smere pomocnú ruku. „Snažíme sa byť zodpovednou spoločnosťou nielen voči našim zákazníkom či zamestnancom, ale chceme pomáhať aj ľuďom v našom okolí. Jedným z príkladov je okrem mnohých iných aktivít aj spolupráca s týmto Domovským vzdelávacím centrom,“ hovorí Martin Gärtner, vedúci Marketingu spoločnosti Kaufland.

K spolupráci sa vyjadril PhDr. Ján Herák, sociálny pracovník Domovského vzdelávacieho centra v Dunajskej Lužnej: „Naša spolupráca s Kauflandom odštartovala pred približne 4 rokmi, kedy sme oslovili spoločnosť kvôli zamestnaniu pre jednu z našich odchovankýň. Od tej doby zamestnáva nielen ju, ale aj ďalších našich odchovancov po celom Slovensku. Okrem tejto pomoci nám však Kaufland každý rok finančne prispieva na rôzne vzdelávacie kurzy, o. i. aj na vodičské preukazy. Odchovanci z detských domovov nemajú mnohokrát ani len základné pracovné skúsenosti, nemajú sociálne väzby a nie sú plnohodnotne pripravení na reálny život. Aj vďaka vodičským preukazom však majú v ruke niečo navyše, čo im pomôže uplatniť sa na trhu práce ako aj v bežnom živote. To, že spoločnosť Kaufland nám pravidelne prispieva okrem iného aj na tieto vodičské preukazy, považujeme za krásne gesto. Táto systematická spolupráca dokáže pomôcť k lepšiemu životu ľuďom, ktorí to potrebujú,“ dodáva PhDr. Ján Herák.

Jedným z príkladov odchovankyne Domovského vzdelávacieho centra v Dunajskej Lužnej, ktorá bude už čoskoro vodičský kurz končiť, je aj Janka Bartošová: „Už dlhšie som uvažovala nad tým, že si urobím vodičský preukaz. Problémom však boli financie, a preto ma veľmi potešilo, keď som dostala túto možnosť a som za ňu veľmi vďačná. Dúfam, že sa mi kurz podarí úspešne ukončiť, a že mi získaný vodičský preukaz v budúcnosti pomôže nielen v rámci bežného života, ale aj z pracovného hľadiska.“

Pre bežného človeka je získanie vodičského preukazu možno triviálnou záležitosťou, no mladí ľudia z detských domovov by to bez pomoci nezvládli. Aj vďaka podpore centra, ako aj spoločnosti Kaufland, je však ich skok do reálneho života aspoň trochu jednoduchší.

