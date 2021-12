Kaufland prijal záväzok, že od budúceho roka neumožní predaj živých kaprov

Ohľaduplné zaobchádzanie so zvieratami pri ich chove, preprave a spracovaní – to je len jeden z mnohých záväzkov zodpovednosti spoločnosti Kaufland v rámci trvalej udržateľnosti. Aj z tohto dôvodu sa reťazec rozhodol od budúceho roka neprenajímať svoje priestory na predaj živých kaprov.

Spoločnosť Kaufland sa dlhodobo angažuje pri aktivitách spojených s dobrými životnými podmienkami všetkých druhov zvierat a rovnaký prístup vyžaduje aj od svojich dodávateľov. Pokiaľ ide o sortiment rýb, v záujme ochrany morského biotopu sa zasadzuje za čisté moria, udržateľný a ekologický rybolov a ekologickú akvakultúru.

Živé kapry reťazec vo svojom sortimente neponúka a od nového roka neumožní ich predaj v priestoroch pred predajňami ani iným predajcom. „Téma životných podmienok zvierat je pre nás už roky veľmi dôležitá a neustále sa snažíme rozširovať naše aktivity v tejto oblasti. Pokiaľ ide o ryby, tak v spolupráci so Slobodou zvierat pripravujeme informačné materiály, v ktorých vysvetľujeme zákazníkom, ako s nimi čo najhumánnejšie zaobchádzať. Zároveň sa naša spoločnosť tento rok rozhodla, že najneskôr do 1. 1. 2022 ukončí, a zároveň nebude umožňovať ani tretím osobám, predaj živých kaprov. Je to pre nás ďalší prirodzený krok k ešte zodpovednejšiemu konaniu, “ vysvetľuje Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.

Celé znenie záväzku spoločnosti Kaufland sa nachádza tu: kaufland.sk/koniec-predaja-zivych-kaprov

Spoločnosť Kaufland zároveň vyberá svoj pestrý a trvalo udržateľný sortiment rýb podľa prísnych smerníc. V rámci zodpovedného konania venuje pozornosť množstvu rýb v moriach a nepredáva veľmi ohrozené druhy. Dlhodobo nabáda zákazníkov k tomu, aby si všímali pečate trvalej udržateľnosti pri svojich nákupoch. Pri čerstvých rybách, morských plodoch, trvanlivých či mrazených rybích výrobkoch prihliadame na to, aby pochádzali z certifikovaného rybolovu. Od všetkých zmluvných dodávateľov požadujeme absolútnu transparentnosť.

Aktuálne nájdu zákazníci v širokom sortimente rýb napríklad certifikovaného lososa, pražmu, tresku, pstruha aj spomínaného kapra, dokopy až 40 druhov.

