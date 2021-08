Kaufland spúšťa oficiálne testovanie zálohovania jednorazových nápojových obalov

V predajni reťazca v bratislavskej mestskej časti Rača môžu spotrebitelia od 3. augusta 2021 vrátiť do zberného automatu okrem už zálohovaných nápojových obalov ako sú sklené fľaše od piva po novom aj plechovky a plastové fľaše od nápojov. Táto predajňa je prvým miestom v bratislavskom regióne, kde bude prebiehať oficiálne testovanie zálohového systému v spolupráci so Správcom zálohového systému. Spotrebitelia, Správca, aj Kaufland tak budú mať príležitosť niekoľko mesiacov preverovať pripravenosť systému pred jeho reálnym štartom.

„Slovensko čaká od januára 2022 veľká zmena v podobe spustenia zálohového systému na nápojové plastové fľaše a plechovky. Kľúčom k úspechu je práve nastavenie siete odberných miest, ktoré bude ľahko dostupné a pohodlné pre spotrebiteľov, preto sme radi, že v spolupráci s vybranými prevádzkami v rôznych regiónoch môžeme testovať potrebné procesy na oboch stranách. Zároveň je to príležitosť pre spotrebiteľa, vyskúšať si zálohovanie a pomôcť nám pripraviť Slovensko na jeho úspešný štart od 1. 1. 2022,“ vyjadrila sa Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.

„Na spustenie systému zálohovania sa intenzívne pripravujeme už niekoľko mesiacov. Preto vítame možnosť vyskúšať ho v testovacej prevádzke, aj s napojením na informačné systémy Správcu zálohového systému. Chceme si tak aj v praxi otestovať všetky činnosti spojené s reálnym zálohovaním jednorazových nápojových obalov a nastaviť ich tak, aby boli od začiatku roku 2022 efektívne a bezproblémové pre všetky zúčastnené strany,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.

Všetky vyzbierané jednorazové nápojové obaly automat zlisuje a umiestni do zásobníkov, odkiaľ si ich v dohodnutých intervaloch bude odvážať Správca zálohového systému. „Chceli by sme poprosiť všetkých našich zákazníkov, aby prázdne jednorazové obaly nenosili do inej ako račianskej predajne, pretože len v tejto predajni prebieha test,“ dopĺňa za Kaufland Lucia Vargová. Po oficiálnom spustení zálohovania 1. 1. 2022 budú zberné automaty v každej predajni Kauflandu akceptovať iba nápojové obaly, ktoré budú nestlačené, označené symbolom Z a textom „zálohované“ a s čitateľným čiarovým kódom.

Foto: Kaufland

Kaufland podporuje cirkulárnu ekonomiku

Reťazec dlhodobo realizuje rôzne aktivity na podporu cirkulárnej ekonomiky. Už niekoľko rokov majú zákazníci Kauflandu možnosť odovzdať nielen zálohované sklené fľaše od piva a použitý kuchynský olej. Okrem toho reťazec aktívne prispieva k ochrane životného prostredia tým, že využíva energeticky efektívne technológie, elektrinu z obnoviteľných zdrojov, plánuje ekologické stavby budov a logistického centra, optimalizuje logistické procesy a má zavedený systém Energetického manažmentu podľa ISO 50001, vďaka čomu podľa spoločnosti Impact Metrics, ktorá porovnávala dáta trvalej udržateľnosti českých a sčasti aj slovenských obchodných reťazcov, dosiahol zo všetkých posudzovaných reťazcov najnižšiu uhlíkovú stopu.

