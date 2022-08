Kauza krádeže kamiónov pre sýkorovcov sa uzavrela len čiastočne, jeden z obžalovaných požiadal o odročenie

Kauza krádeže kamiónov spojená so zločineckou skupinou sýkorovcov sa v utorok na Najvyššom súde SR uzavrela len čiastočne. Odvolací súd vyhovel odvolaniu obžalovaného Milana Ducha a zrušil u neho trest prepadnutia majetku. Ďalšieho obžalovaného Júliusa K. však súd vyčlenil na samostatné konanie. Žiadal totiž odročenie utorňajšieho zasadnutia pre ochorenie na COVID-19.

Druhý rozsudok nad trojicou

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici v tomto prípade v novembri 2020 vyniesol už druhý rozsudok nad trojicou obžalovaných Milanom Duchom, Istvánom Lahom a Júliusom K. Všetkým trom senát prvostupňového súdu uložil trest prepadnutia majetku v prospech štátu.

Obžalovanému Júliusovi K. zároveň súd znížil trest odňatia slobody z pôvodných päť a pol roka na päť rokov so zaradením do výkonu trestu do zariadenia s najnižším stupňom stráženia. Proti verdiktu podala trojica obžalovaných odvolanie, István Laho ho však neskôr stiahol. Napriek tomu sa dnešné rozhodnutie o zrušení trestu prepadnutia majetku vzťahuje aj na neho, keďže pôsobí v jeho prospech.

Nepodmienečné tresty

ŠTS už predtým v júni 2017 uložil trom obžalovaným, ktorých uznal za vinných z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a krádeže, nepodmienečné tresty. Duchovi vymeral súd 13 rokov, Lahovi 12 a Júliusovi K. päť a pol roka väzenia. Zároveň každému uložil aj trest prepadnutia majetku.

Ďalších dvoch obžalovaných senát oslobodil, pretože sa nepodarilo dokázať, že sa na krádeži siedmich kamiónov podieľali. Odvolací Najvyšší súd SR však vec vrátil ŠTS na opätovné prejednanie a rozhodnutie, pričom uznal vinu a tresty odňatia slobody pre Milana Ducha a Istvána Laha.

Jules usvedčil ostatných

Podľa obžaloby sa Milan Ducho, zvaný Milko, István Laho, prezývaný Išty, a Július K., známy ako Jules podieľali na krádeži kamiónov ako organizovaná skupina pod patronátom sýkorovcov. Jules navyše spáchal aj zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Jediný sa však k protiprávnemu konaniu priznal a usvedčil ostatných páchateľov.

So svojimi šoférmi sa podieľal na odvoze kamiónov z objektu spoločnosti CD Trade v Malých Bieliciach pri Partizánskom do areálu svojej firmy vo Veľkom Bieli. V roku 2010 sa u neho našli dva z ukradnutých kamiónov s novými značkami a sfalšovanými dokladmi. Jedno z vozidiel Július K. používal za odmenu na skutku.