Kauza úplatného sudcu je po 15 rokoch skončená, rozhodnutie súdu je konečné

BRATISLAVA 26. októbra (WebNoviny.sk) – Bývalý sudca Igor Škultéty je vinný z prijímania úplatku v kauze spred 15-tich rokov. Dovolací senát Najvyššieho súdu (NS) SR vo štvrtok zamietol jeho odvolanie voči januárovému rozsudku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) ako nedôvodné.

Dvojročná podmienka aj peňažný trest

Exsudca si vo štvrtok verdikt neprišiel vypočuť, odôvodnil to tým, že nechce byť štatistom v procese. Súhlasil s konaním bez jeho a advokátovej prítomnosti.

Za zločin prijímania úplatku dostal Škultéty trest dva roky odňatia slobody podmienečne, peňažný trest 2320 eur a zákaz činnosti na štyri roky. Exsudca požadoval úplatok od vysokoškolského učiteľa Jozefa K. za zmiernenie trestu pre jeho syna, ktorého súdil za lúpež.

Skutok sa stal v auguste 2002, keď podľa obžaloby požadoval najprv 100-tisíc korún (3319 eur), neskôr sa uspokojil so 70 000 korunami (viac ako 2320 eur). Štvrtkové rozhodnutie súdu je konečné, nie je možné voči nemu podať riadny opravný prostriedok.

Škultéty sa ku skutku pôvodne priznal

Prípadom sa súdy opätovne zaoberali po tom, čo dovolací senát Najvyššieho súdu SR pod vedením Štefana Harabina v auguste minulého roka tento korupčný prípad vrátil na nové rozhodnutie.

Harabin vtedy uviedol, že tak rozhodli preto, lebo v tejto kauze bol porušený zákon v neprospech obvineného a zdôraznil, že „za 35 rokov svojej kariéry nevidel toľko nezákonnosti ako v tomto spise“. Špecializovaný trestný súd na základe toho doplnil dokazovanie a vyniesol v januári rozsudok.

Sudca spravodajca vo štvrtok konštatoval, že ich senát nezistil také hrubé porušenia ako vyčítal dovolací senát Štefana Harabina. Zdôraznil, že námietky obžaloby neobstoja. Škultéty sa ku skutku pôvodne priznal a dôkazy ho jednoznačne usvedčujú. Sú pritom zákonné, dôvodné a svedčia o vine Igora Škultétyho, zdôraznil sudca spravodajca.

Prokurátor po skončení pojednávania skonštatoval, že „to dlho trvalo, ale má to šťastný koniec, páchateľ bol právoplatne odsúdený“. „Išlo mu o veľa, bránil sa tak, ako sa bránil, a tak to trvalo dlho,“ dodal ďalej prokurátor. Zdôraznil, že ani on sa nestotožňuje s názorom dovolacieho senátu, podľa neho boli všetky úkony vykonané v súlade so zákonom.