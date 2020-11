Kočnerove zmenky brala Jankovská ako kamarátsku pomoc, vedel o nich Fico a vraj aj Pellegrini

Angažovanie sa v kauze zmenky v prospech Mariana Kočnera brala obvinená bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská ako pomoc kamarátovi. Podľa informácií agentúry SITA to vyplýva z jej výpovede pred policajným vyšetrovateľom.

Uisťoval ju, že sú pravé

Kočnera podľa vlastných slov obvinená poznala od roku 2016, pričom vo veci zmeniek, ktorých vyplatenia sa dožadoval na súdoch, ju prvýkrát oslovil v roku 2017. Podľa Jankovskej ju však Kočner uisťoval, že zmenky sú pravé.

Zároveň uviedla, že Markízu, od ktorej chcel Kočner vysúdiť vyplatenie zmeniek, nikdy nemala rada pre jej údajne neobjektívne spravodajstvo.

Bývalá štátna tajomníčka tiež vypovedala, že sa Kočner v priebehu ich spoločných stretnutí vyjadril, že by bolo dobré Markízu ovládnuť, keďže by to bolo dobré pre stranu Smer-SD.

´S políciou nebude problém´

Taktiež ju podľa jej slov uisťoval, že s políciou nebude v tomto prípade problém. Jankovská však zdôraznila, že nekoordinovala všetky kroky ohľadom rozhodovania sudkyne Zuzany Maruniakovej o zmenkách.

Jankovská zároveň uviedla, že sa o fakte, že rieši zmenky, vyjadrila pred predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. Ten to však nijako nekomentoval, rovnako ani Peter Pellegrini, ktorému údajne o veci tiež hovorila.

Jankovskú zadržali v marci tohto roku v rámci akcie Búrka zameranej na korupčnú trestnú činnosť sudcov. Odvtedy je bývalá štátna tajomníčka a bývalá sudkyňa stíhaná väzobne. Jej advokát v stredu potvrdil, že sa priznala k trestnej činnosti.