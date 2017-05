Káva ako umenie. Pozrite sa, aké úžasné výtvory robí kórejský barista

reklama:

Talentovaný a kreatívny barista z Kórei menom Kangbin Lee prišiel so zaujímavým nápadom. Chcel dodať káve niečo viac, a tak si vymyslel Cremart – umenie maľovania do peny káve. Založil si účet na Instagrame, kde sa o svoje umelecké diela v šálke delí so svetom a má čoraz viac fanúšikov. Potešili by vás obrázky vo vašej rannej šálke kávy?