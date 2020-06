Kaviarne a nákupné centrá sme vymenili za les a turistické chodníky

O koronavíruse a zmene nášho života, ktorú so sebou jeho šírenie prinieslo, bolo už veľa popísaného. Napriek všetkým mínusom, pravdou je, že mnohým z nás toto neľahké obdobie prinieslo do života aj niekoľko kladných zmien. Spomalili sme na chvíľu, venovali sme viac času rodine a naučili sme sa viac chodiť do prírody. Keďže tá bola jediná „povolená“. Našou kaviarňou, terasou či korzom sa tak na istý čas stali lesné chodníky, turistické trate a odľahlé miesta v doslova“ „zelenej zóne“. Inšpirujte sa s nami a objavujte aj naďalej výhody ľahšej turistiky.

Čistenie hlavy, radosť pre telo

Žijeme v konzumnej spoločnosti, v rámci ktorej sa večne za niečím naháňame. Za lepšími výsledkami v práci, vyšším platom, lepším autom, plným šatníkom či krajším domom. Je preto viac ako príjemné aspoň na chvíľu od tohto všetkého odísť a vychutnať si miesta, kde nezáleží na tom, čo máte oblečené alebo čo ste si práve objednali. Mnohí z nás objavili čaro prechádzok v lese a v rámci turistických trás až v čase obmedzení v dôsledku šíriaceho sa koronavírusu. Akási z núdze cnosť, ktorá sa ale premenila na príjemný zvyk. Prechádzka tohto typu je totižto vhodná pre všetky vekové kategórie, nezaťažuje pohybový aparát a priaznivo vplýva na celý náš organizmus.

Otázka akéhokoľvek pohybu je to obzvlášť aktuálna téma vzhľadom na skutočnosť, že žijeme v dome sedavých zamestnaní a „home officov“. To sa odzrkadľuje aj na našom zdraví a váhe. Lekári a vedci na to hromadne upozorňujú. Napríklad, podľa organizácie WOF (World Obesity Federation) bude v roku 2025 na svete 2,7 miliardy dospelých pacientov, trpiacich obezitou. Za týmto alarmujúcim číslom sú v podstate dve hlavné skutočnosti – nevyvážená strava a nedostatočný pohyb.

V kontexte toho si mnohokrát ani neuvedomujeme, že väčšinu času počas dňa trávime v jednej či dvoch polohách, ktoré pre nás nie sú prirodzené a najvhodnejšie. Postupne tak prichádza rad ťažkostí ako opuchy nôh, problémy s chrbticou, ale aj sťažené zažívanie. Nedostatočný pohyb spôsobuje problémy s červami a samozrejme, priberanie. Svoje si odnesie aj svalstvo. Jeho ochabnutie prináša rovnako tak mnoho neduhov. U žien navyše je dôležité posilňovať brušné svalstvo a panvové dno aj z dôvodu materstva. Niektoré štúdie dokonca poukazujú na to, že sedavý spôsob života prináša nedostatočné prekrvenie mozgu, čo môže viesť k rôznym neurologickým problém, až k samotnej demencii.

Chôdza je nám prirodzená

Jedným z najprirodzenejších pohybov je pritom práve chôdza. Navyše, neprináša žiadne komplikácie. Nemusíte sa nikam objednávať na cvičenie, stačí iba nájsť pekné miesto a vyraziť. Pridanou hodnotou je v tomto prípade, samozrejme, čerstvý vzduch, ktorý ocenia najme ľudia z mesta. Dostatočné prekrvenie a postupné zvyšovanie kapacity našich pľúc je rovnako tak mimoriadne dôležité pre našu kondíciu. Pravidelná hodinka či dve chôdze nám zabezpečia:

zníženie očného tlaku, a tým aj prevencia pred šedým či zeleným zákalom

zníženie rizika Alzheimerovej choroby či ďalších neurologických ochorení

posilnenie pohybového aparátu: zlepšenie stavu kostí, pohyblivosti kĺbov a pevnosti svalov

zníženie rizika srdcovo-cievnych ochorení

zlepšenie nášho dýchania

a samozrejme, lepšiu reguláciu našej váhy, ktorá ma veľký vplyv na celkovú rovnováhu v otázke hormónov a metabolických procesov v našom tele

Sledujte si svoj pohyb

Pre ešte väčšiu motiváciu a dobrý pocit samých so seba, je dobré si svoj aktívny pohyb sledovať. Ako inak, než pomocou moderných technológií. Samozrejme, i telo samotné vám zdravotné zlepšenie dá najavo. Výsledky pravidelného pohybu na čerstvom vzduchu pocítite v podobe kvalitnejšieho spánku, menších bolestí chrbta či znižovania váhy a úpravy zažívania. No pre úplný a presný prehľad o svojej fyzickej aktivite využite „smart watch“. Napríklad, Samsung Galaxy Watch Active, s ktorými budete mať dokonalý prehľad o celkovej fyzickej aktivite. Vďaka nim si ľahko odsledujete, či ste naplnili aspoň minimálny denný limit pre zdravie, čo v prípade chôdze znamená 10 000 krokov. Ponúkajú, mimo iné, meranie tepu zo zápästia, výpočet kalórií, meranie vzdialeností a rýchlosti, ale aj meranie vyjdených poschodí či intervalový tréning. Dokonca vám odmerajú aj váš spánok. To všetko navyše v štýlovom prevedení.

