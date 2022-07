Každá sa tak chce cítiť – do kín príde dramatická komédia Nádherná

V novej nemeckej komédii sa bude musieť pätica celkom rozdielnych žien pozrieť do zrkadla a vysporiadať sa nielen s požiadavkami okolia, ale aj s nárokmi, ktoré na seba kladú ony samy. Snímka Nádherná, ktorá s úsmevným nadhľadom odráža skutočné ženské problémy, príde do kín vo štvrtok 21. júla, v sérii predpremiérových uvedení ju nájdete vo vybraných kinách dokonca ešte o dva dni skôr!

Foto: Continental film

Príbeh sústredí pozornosť na päť hrdiniek rôzneho veku i postavenia. Päťdesiatnička Frauke si už nepripadá dostatočne atraktívna, v čom ju utvrdzuje aj manželova nevšímavosť. Ich dcéra Julie chce preraziť ako modelka a zo všetkých síl sa snaží, aby tomu jej telo zodpovedalo. Iný problém rieši dcéra Juliinej nadriadenej, študentka Leyla, ktorá sa necíti byť prijatá taká, akou naozaj je. Juliina švagriná Sonja zasa bojuje s telesnými zmenami po dvoch pôrodoch. Materské povinnosti ju dostávajú pod obrovský tlak, no zdá sa, že jej muž pre to nemá pochopenie. A nakoniec je tu Sonjina najlepšia kamarátka, učiteľka Vicky, ktorá učí svojich študentov, že vzhľad tvorí len malú časť toho, čo robí ľudí výnimočnými. Je navyše presvedčená, že ženy a muži si nikdy nemôžu byť skutočne rovnocennými. Jej teóriu však naruší kolega, ktorý by pre ňu v praxi rád znamenal viac.

Dramatickú komédiu Nádherná nakrútila (a v jednej z hlavných úloh vystupuje) nemecká filmárka Karoline Herfurth, aj u nás známa ako herečka z filmov Baby to chcú tiež… ale poriadne, Parfum: Príbeh vraha či Fakjú pán profesor. Ako režisérka má už za sebou skúsenosti s dvomi celovečernými filmami a vo svojej novinke ponúkne unikátny vhľad do situácií, akým musia súčasné ženy čeliť prakticky na dennej báze. Film do slovenských kín uvedie distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

