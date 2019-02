Každá šiesta firma na Slovensku je ohrozená krachom, najviac ich je v Nitrianskom kraji

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Na Slovensku podniká 31 977 rizikových firiem a ďalších 1 592 firiem, ktorým hrozí úpadok. Vyplýva to z detailnej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá sa pozrela na to, koľko rizikových spoločností u nás podniká. Skúmala pritom až 217 563 firiem na Slovensku. Analýza podnikateľskej základne ukázala, že krachom je na slovenskom trhu ohrozená každá šiesta firma.

Negatívny rating spoločností

Podľa prieskumu najviac rizikových firiem podniká v Bratislavskom kraji. Ukazuje to skóringová stupnica modelu Bisnode, podľa ktorej až 12 481 podnikov z Bratislavy a jej okolia spadá do skóringového stupňa, ktorý je označený ako „rizikový“ (CCC, CC a C) a ďalších 448 firiem dokonca až do skóringového stupňa „úpadok“ (D).

„Tieto spoločnosti sa vyznačujú negatívnym ratingom, v rámci ktorého vieme predpokladať zlú platobnú schopnosť či následný krach v krátkodobom horizonte,“ hovorí analytička spoločnosti Bisnode Petra Štěpánová. Zároveň však upozorňuje, že Bratislavský kraj je považovaný za najrizikovejší aj preto, že v ňom sídli najviac podnikateľov.

Rizikové firmy sú aj v Nitrianskom kraji

Vysoký počet rizikových firiem a tých, ktorým hrozí krach, majú však aj Nitriansky (dohromady 3 628 v oboch stupňoch) a Košický kraj (dohromady 3 473 v oboch stupňoch).

„Práve v týchto krajoch pôsobí najväčší podiel spoločností so skóringovým stupňom „rizikový“ (CCC, CC, C a D). Firmy zaradené v negatívnych skóringoch sú podľa našich databáz často nespoľahlivými platcami DPH, vo väčšej miere majú virtuálnu adresu, alebo sa vyhýbajú plneniu informačných povinností,“ dodala Štěpánová s tým, že najmenej „problémových“ podnikov sídli v Trenčianskom kraji (dohromady 2 007 v oboch stupňoch).

Bisnode dokáže predpovedať zákaznícke správanie

Analýza spoločnosti Bisnode je založená na vlastnej metodike skóringového hodnotenia, nakoľko databázy Bisnode pokrývajú komplexné informácie o firmách z celého trhu. Jej cieľom je odhadnutie rizika úpadku firmy v nasledujúcich 12 mesiacoch.

Spoločnosť Bisnode spracúva ekonomické dáta a analýzy, vďaka ktorým predpovedá zákaznícke správanie. Pôsobí v 19 krajinách Európy, kde zamestnáva 2 100 ľudí.