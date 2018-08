Každá skladba má svoju identitu, tvrdí kapela Disturbed o novom albume, ktorý vyjde na jeseň

BRATISLAVA 18. augusta (SITA) – Americká metalová kapela Disturbed vydá svoj nový album na jeseň. Novinka bude mať názov Evolution a na trh sa dostane 19. októbra. Priaznivci formácie sa môžu tešiť aj na deluxe verziu albumu, ktorá bude obsahovať živú nahrávku jej populárnej coververzie skladby The Sound Of Silence od hudobného dua Simon and Garfunkel.

Formácia ohlásila vydanie albumu na sociálnej sieti Facebook. „S veľkou pýchou, radosťou a očakávaním sa tešíme, ako sa so svetom podelíme o ďalšiu kapitolu kreatívneho života Disturbed. Táto nahrávka je naozaj unikátna a pre nás veľmi špeciálna a môžeme len dúfať, že pri jej počúvaní bude svet cítiť to isté. Nahrávka ukazuje najodvážnejšie a najrozmanitejšie kombinácie hudobných štýlov a nálad, ktoré sme kedy v našich kariérach skúsili. Každá skladba má naozaj svoju vlastnú identitu, pocit a silu,“ napísala o nahrávke skupina.

Kapela zároveň ponúkla aj prvú ukážku z albumu. Je ňou skladba Are You Ready, ku ktorej Disturbed zverejnili aj videoklip.

Disturbed pôsobia na scéne od roku 1994. Na konte majú šesť albumov – The Sickness (2000), Believe (2002), Ten Thousand Fists (2005), Indestructible (2008), Asylum (2010) a Immortalized (2015). S ostatnými piatimi nahrávkami dobyli americký albumový rebríček Billboard 200. Ich najznámejšími skladbami sú Inside the Fire, Another Way to Die, Land of Confusion, Stricken,