Kažimír nemá byť na čo hrdý, rozpočet podľa SaS nepripravuje Slovensko na horšie časy

BRATISLAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) – Návrh rozpočtu, ktorý tento týždeň zverejnil rezort financií, nepokladá opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) za šťastný, pretože Slovensko nepripravuje na horšie časy.

„Minister financií Peter Kažimír s hrdosťou predložil rozpočet, avšak rozpočet je deficitný a Peter Kažimír nemá byť na čo hrdý. Deficit je dokonca vyšší, ako bol plánovaný, a to napriek tomu, že európska ekonomika rastie. To má vplyv, samozrejme, aj na slovenskú ekonomiku. A po druhé, úroky, ktoré štát platí za verejný dlh, sú historicky najnižšie kvôli Európskej centrálnej banke, ktorá ich umelo drží na nulových hodnotách,“ zhrnul predseda SaS Richard Sulík.

Vláda si neplní svoje sľuby

Podľa Sulíka oba spomínané faktory – rastúca európska ekonomika a historicky najnižšie úroky – nie sú zásluhou ministra financií, ale vďaka týmto dvom faktorom mohol byť rozpočet vyrovnaný.

Tímlíder pre verejné financie Eugen Jurzyca vníma rozpočet tak, že si vláda už strednodobo neplní svoje sľuby. „Jednak sa znižuje reputácia štátu, keďže neplníme sľuby, a teda môže sa nám predražiť financovanie dlhu, ale – čo je kľúčový odkaz – pokračujeme v plytvaní. Poznáme tie projekty, ktoré sú neefektívne, a tým, že nevyrovnávame rozpočet verejných financií, pokračujeme v plytvaní naďalej,“ povedal.

Pripravované opatrenia, ako napríklad 13. a 14. platy, nemajú podľa Jurzycu v rozpočte vypočítaný dopad. „Ten rozpočet je v istej časti na vode, keďže opatrenia, ktoré sa objavili v poslednom čase, nemajú vyrátaný dopad,“ objasnil.

Ministerstvo predstavilo návrh rozpočtu

Štát by mal v budúcom roku hospodáriť s rozpočtovým schodkom 1,973 mld. eur. Celkové príjmy sa rozpočtujú na úrovni 13,983 mld. eur a výdavky by mali dosiahnuť 15,956 mld. eur. Predpokladá to nové znenie návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky zverejnené Ministerstvom financií SR.

Podľa návrhu klesne deficit verejných financií v roku 2018 po prvýkrát pod hranicu jedného percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Cieľom je dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia najneskôr v roku 2020. V roku 2018 počíta rezort financií so schodkom verejných financií na úrovni 0,83 % HDP.

O návrhu rozpočtu verejnej správy bude vláda rokovať 11. októbra, aby mohol byť následne v zákonom stanovenej lehote predložený do Národnej rady SR.