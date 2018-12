Kažimír skritizoval vyjadrenia guvernéra NBS k nominácii Hudáka, jeho slová považuje za príkre

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) – Vyjadrenia guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Jozefa Makúcha k nominácii Jozefa Hudáka na viceguvernéra NBS sú podľa ministra financií Petra Kažimíra príliš príkre a nenáležité.

Informoval o tom v stredu v svojom stanovisku. Ako dodal, guvernéri a viceguvernéri si nevyberajú svojich najbližších spolupracovníkov, pretože ustanovenie do týchto funkcií je výsledkom trojstupňového schvaľovacieho procesu.

„Som stále v pozícii kandidáta schváleného vládou a Národnou radou SR, ktorý čaká na rozhodnutie prezidenta. Myslím si, že je to dosť zložitá tortúra, ktorá by mala vychytať všetky muchy, ktoré by sa mohli vyskytnúť,“ uviedol Kažimír. Súčasný minister financií bude akceptovať akéhokoľvek spolupracovníka v zmysle zákona, ktorého vyberie vláda, Národná rada SR a prezident.

Dosluhujúci guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch v utorok spochybnil kvalifikáciu vládneho nominanta Jozefa Hudáka na vykonávanie postu viceguvernéra centrálnej banky. Úvahami o novej zdravotnej poisťovni dohliadanej NBS sa podľa neho diskvalifikoval sám. Súčasný guvernér kritizoval aj jeho titul PhD., ktorý si podľa neho spravil na zdravotníckej univerzite. „Pochybujem, že bolo z oblasti, ktorú by vedel využiť v NBS,“ uviedol Makúch. Podľa neho je vládna nominácia Jozefa Hudáka na post viceguvernéra NBS víťazstvom koaličnej disciplíny nad posudzovaním odbornosti.