Kažimírov návrh rozpočtu schválili aj sociálni partneri, mali však aj pripomienky

BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Hospodárska a sociálna rada SR v pondelok podporila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. Na tlačovej besede po rokovaní tripartity o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

„V podstate všetci sociálni partneri, až na Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré má zajtra zasadnutie rady a vyhradilo si právo, aby táto rada rozhodla o stanovisku, ostatní sociálni partneri vyjadrili podporu návrhu rozpočtu s pripomienkami,“ povedal.

Upozornil na to, že v budúcom roku má deficit verejnej správy dosiahnuť 0,1 % hrubého domáceho produktu a v ďalšom roku by mal byť rozpočet už vyrovnaný.

Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová vyjadrila spokojnosť s tým, že navrhovaný rozpočet na budúci rok zohľadňuje zvýšenie platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 10 %, ako aj zmenu tabuľkových platov vo verejnej sfére.

„Zhruba 8,4 miliardy eur zo štátneho rozpočtu ide na osobné náklady, z toho 6,16 miliardy na mzdy, to predpokladá 12,2-percentné zvýšenie platov zamestnancov vo verejnom sektore,“ povedala. KOZ preto podľa nej vníma návrh rozpočtu na budúci rok pozitívne. „Reflektuje razantné zvyšovanie platov vo verejnom sektore,“ dodala.

Malatinský pochválil vládu

Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský vládu pochválil za to, že deficit verejných financií sa má v budúcom roku prvýkrát priblížiť k nule.

„Je to dobrá správa,“ povedal. Vyzdvihol aj to, že vo viacerých rezortoch sa zvyšujú zdroje. „Čo vidíme ako problémové, je, že sme videli veľké množstvo finančných prostriedkov na rôznych rezervách, ktoré boli nepomenované,“ zdôraznil.

Ako im na rokovaní tripartity objasnil minister financií Peter Kažimír, ide o finančné prostriedky na plánované legislatívne zmeny, ktoré sa nedajú do rozpočtu naznačiť inak ako nepomenovaná rezerva.

Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský považuje navrhovaný rozpočet za málo ambiciózny. „Ministerstvo financií mohlo trošku viac ušetriť a mohlo predstaviť prebytkový rozpočet,“ povedal. Aj on kritizoval to, že návrh rozpočtu obsahuje finančné rezervy na bližšie nešpecifikované opatrenia. „Veríme, že budú použité rozumne,“ tvrdí.

Vláde RÚZ podľa neho navrhla, aby už neprijímala žiadne opatrenia smerujúce k zvýšeniu daní a odvodov. „Skôr sa bavme o zefektívnení verejnej správy a zefektívnení používania prostriedkov,“ dodal.

Návrh štátneho rozpočtu

Schodok štátneho rozpočtu v roku 2019 by mal byť v objeme 2,138 mld. eur. Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v sume 15,498 mld. eur. Celkové výdavky by mali byť na úrovni 17,636 mld. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR.

Návrh rozpočtu na nasledujúce roky predpokladá pokračovanie ozdravovania verejných financií v kontexte pozitívneho makroekonomického vývoja, uvádza sa v materiáli.

V roku 2019 sa navrhuje takmer vyrovnané hospodárenie s poklesom deficitu na úroveň 0,10 % hrubého domáceho produktu (HDP). V roku 2020 sa predpokladá vyrovnané hospodárenie a v nasledujúcom roku po prvýkrát prebytok na úrovni 0,2 % HDP.

Na základe aktuálneho odhadu skutočnosti na rok 2018 sa očakáva hrubý dlh verejnej správy na úrovni 48,7 % HDP, čo predstavuje pokles pod dolné sankčné pásmo 49 % už v roku 2018, informuje ďalej rezort v návrhu rozpočtu. Hrubý dlh verejnej správy by mal v roku 2019 naďalej klesať, pričom dosiahne úroveň 47,3 % HDP.

Na základe parametrov fiškálneho rámca pre rozpočet verejnej správy na roky 2019 až 2021 sa predpokladá, že hrubý dlh verejnej správy na konci rozpočtovaného obdobia klesne k úrovni 44,8 % HDP.