Kde začne Slafkovský sezónu? Štart Slováka v NHL bude podľa zámorského experta závisieť od jeho výkonov

Zámorský expert Eric Engels z kanadskej športovej televízie Sportsnet sa zamyslel nad tým, kde začne sezónu 2022/2023 tohtoročná jednotka draftu nováčikov do zámorskej NHL Juraj Slafkovský.

Osemnásťročný slovenský krídelník podľa Engelsa môže počítať s tým, že klub Montreal Canadiens ho pošle na svoju farmu do tímu Laval Rocket v AHL. Košičan však podľa neho určite dostane šancu hrať v profilige.

Začiatok v Québecu

„Canadiens už povedali, že sezónu začne v Québecu, ale nevieme, ako dlho bude v Montreale. Okrem Owena Powera prakticky všetky draftové jednotky v tomto miléniu odohrali väčšinu svojho prvého ročníka v NHL. Či sa medzi nich zaradí Slafkovský, závisí od jeho výkonov. Prvých deväť zápasov by mal absolvovať v Montreale a ďalšie si musí zaslúžiť. Canadiens však nebudú váhať a pošlú do ho Lavalu, ak budú mať pocit, že to potrebuje. Urobia čokoľvek pre jeho čo najlepší rozvoj,“ myslí si Engels.

„Pre robustného Slováka by bolo najlepšie, keby hrával v prvých dvoch útokoch po boku hráčov ako Nick Suzuki a Cole Caufield. Jeho výkony v sezóne ukážu, či je alebo nie je pripravený na túto úlohu,“ doplnil odborník.

Najproduktívnejší hráč tímu

Bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu sa minulý utorok na nováčikovskej akcii vo Washingtone vyjadril, že urobí všetko pre to, aby mohol hrať v NHL. Zároveň však bude rešpektovať akékoľvek rozhodnutie Habs ohľadom jeho hráčskeho rozvoja. O miesto v zostave Canadiens zabojuje v septembrovom tréningovom kempe.

Slafkovský získal v minulej sezóne okrem bronzovej medaily zo ZOH v Pekingu aj striebornú medailu z Hlinka Gretzky Cupu 2021, stal sa vicemajstrom fínskej Liigy s tímom TPS Turku a dostal tiež ocenenie Hokejista roka na Slovensku. Na olympijskom hokejovom turnaji bol najlepší strelec a zvolili ho za najužitočnejšieho hráča. Slovensko reprezentoval aj na seniorskom svetovom šampionáte vo Fínsku, kde bol najproduktívnejší hráč tímu.