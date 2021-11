KDH: Ak je na poukazy, musí byť bezodkladne na zdravotníctvo i na hotovosť pre seniorov

Ak minister financií nájde 500 miliónov eur na očkovacie poukazy pre seniorov, mal by okamžite nájsť peniaze aj pre vyčerpaných a poddimenzovaných zdravotníkov, ktorí postupne opúšťajú krajinu. Seniorom treba namiesto sľubovania holubov na streche dať značnú časť príspevku do rúk, uviedlo Kresťanskodemokratické hnutie.

V reakcii na návrh poukazov pre očkovaných seniorov nad 60 rokov z dielne Igora Matoviča hnutie zdôrazňuje, že kým sa vytvoria ďalšie záväzky, treba najskôr splniť tie minulé. Vláda ich má podľa KDH zvlášť voči zdravotníctvu. „Sme proti poukazom v tejto podobe, ak sa zároveň masívne nepodporia aj lekári a zdravotníci. Dnes vysilení a demotivovaní padajú na kolená, aby z posledného udržali kolabujúci systém v štáte, kde si ich nevážia. Ak nevieme oceniť zdravotníkov počas vrcholiacej pandémie, keď masovo utekajú zo Slovenska, kedy inokedy? To, že na to nie sú prostriedky, je popri nápadoch s poukazmi iba výsmechom do tváre,“ reaguje lekárka a tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika Kolejáková.

Kresťanskí demokrati upozorňujú, že nie sú proti podpore seniorov. Zvlášť, ak má povzbudiť k očkovaniu, ktoré KDH vytrvalo propaguje. „Ale nemožno dlhodobým zlým prístupom vyháňať zdravotníkov z krajiny s odkazom, že v rozpočte na nich nezostalo adekvátne miesto, a zároveň finančne motivovať ľudí k očkovaniu. Pretože takýmto spôsobom sa onedlho môže stať, že ich nebude mať kto zaočkovať ani liečiť,“ zdôrazňuje Kolejáková.

KDH zároveň uviedlo, že nápad s poukazmi by mal zmysel, ak by sa okrem súbežnej podpory zdravotníkov nechala seniorom značná časť príspevku priamo v hotovosti resp. vyplatila priamo na účet. „Seniori sami najlepšie vedia, na čo by potrebovali použiť peniaze. Ak ich máme skutočne motivovať, nebudujme zložitý systém poukazov pre oblasti, kde ich možno nepoužijú. Ale dajme im značnú časť príspevku do rúk. Funkčné veci sú jednoduché a naši rodičia a starí rodičia si zaslúžia dôveru, že sa vedia sami dobre rozhodnúť,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Návrh podľa neho tiež zabúda na tých, ktorí sa už dali zodpovedne očkovať skôr a nespravodlivo ich vyraďuje z možnosti finančného príspevku oproti novým zaočkovaným. „Spravodlivé je začať s vyplácaním príspevku tým seniorom, ktorí cítili zodpovednosť a nechali sa zaočkovať v predošlom období aj bez ohľadu na finančnú motiváciu,“ podčiarkol Majerský.

Ako uzavrel líder kresťanských demokratov, vláda by mala určite podporiť pandémiou zasiahnuté sektory, zamestnávateľov, zamestnancov i živnostníkov a verí, že dôjde k rozumnej dohode pre účinnú pomoc.

