KDH: Hľadá sa šéf/ka

Kresťanskí demokrati sú bez šéfa. Alojz Hlina odstúpil už na konci dlhej a pre KDH smutnej volebnej noci. Nové meno sa dozvieme v polovici júna. Vzduchom už začínajú poletovať viaceré mená. Ten či tá, kto nakoniec presvedčí väčšinu sklamaných členov KDH, si sadne na poriadne horúcu stoličku.

Sebareflexia

Do začiatku leta bude v strane “kúriť a svietiť” súčasný podpredseda Pavol Zajac, ktorý však nemá úmysel kandidovať. Na 14.marca zvolal snem, ktorý bude mať mať skôr technicko-legislatívny rozmer, aby sa zabezpečila funkčnosť a legitímnosť štatutára strany.

Jeho krok kritizuje časť členov hnutia, z čoho sa dá tušiť, že na sneme sa môže otvoriť diskusia, o tom kto je zodpovedný za volebné fiasko. Vyliať vedro hnevu len na hlavu Alojza Hlinu by nebolo fér a KDH to aj tak nepomôže. Pomôže len pravdivá a profesionálne pripravená analýza, čo všetko zlomilo kresťanským demokratom krk.

Hlina:“Mám to pod kontrolou”

Takto zvykol Alojz Hlina reagovať na svojich najbližších kolegov, keď mu oponovali. Pýtali sa správne. Či im nepoškodil pakt o neútočení s PS/Spolu, či bolo dobré naťahovať a vyostrovať dlhoročnú hádku s Igorom Matovičom, či sa nemali prezentovať viac tímovo. Navyše KDH si vyrábalo kampaň na kolene, bez profesionálnej agentúry, len s vlastnými ľuďmi. Povestné “mám to pod kontrolou” vo finále zlyhalo. Líder Hlina bol v rozhodujúcich dvoch týždňoch pred voľbami vyšťavený a nepresvedčivý, čo sa naplno ukázalo v televíznych debatách.

Zachráni KDH žena?

Radoví členovia stratili nádej, že KDH prežije ďalšie štyri roky mimo parlamentu. Mnohí stratili motiváciu pokračovať. A otázny je aj dopyt samotných voličov po takejto strane, ak by voľby boli až o štyri roky. Napriek tomu je KDH z pohľadu marketingu ešte stále dobrá značka, s ktorou by sa dalo pracovať. Bude to chcieť modernejší a profesionálnejší prístup k praktickej politike a najmä lídra.

Charizmatického navonok a dôveryhodného dovnútra (to Alojz Hlina nebol). Zo straníckej kuchyne prenikli informácie, že do hry o nového predsedu KDH bude nahováraný prešovský župan a podpredseda strany Milan Majerský. Objaviť sa môžu aj ženské kandidátky ako Caroline Lišková, Eva Grey či Renáta Ocilková. Či je KDH pripravené na ženskú líderku, je otázne. Uvidíme v júni.