KDH: Hospodárstvo neznesie ďalšie zákazy, tieto opatrenia fungujú v zahraničí

Hospodársky život Slovenska už neznesie ďalšie zákazy pre pandémiu, štát na to nemá ekonomické rezervy, upozorňuje predseda Konzília KDH Peter Belinský. Odborníci konzília porovnali pandemické opatrenia na Slovensku so zahraničnými a upozorňujú, čo robia lepšie iné krajiny EÚ, Malajzia, India, Čína či USA.

,,Zapojme hotelierov do fungovania štátnej karantény. Kontrola obyvateľov vracajúcich sa z rizikových krajín a ich izolácia v karanténnych hoteloch až do výsledku negatívneho testu zabezpečí ochranu našich občanov pred importom mutácií,“ hovorí tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika Kolejáková o opatreniach fungujúcich v zahraničí s tým, že je nutné dobre sa pripraviť na obdobie, keď ľudia budú znova častejšie cestovať. Náklady by z väčšej časti hradil štát, v prípade nadštandardu by si ich hradil cestujúci sám alebo zamestnávateľ podľa vzoru z ázijských krajín.

Prepravu do karanténnych hotelov by zabezpečovali taxikári. Štát by im preplatil rizikový príplatok a zaistil ochranný odev spolu so školením k bezpečnosti a prevencii nákazy. ,,Taxíky by mohli výrazne pomôcť pri preprave ľudí do karanténnych hotelov, aby ľudia neboli odkázaní na pomoc známych či infikovaných členov domácnosti,“ dodáva Kolejáková.

Opatrenia zo zahraničia podporujú fungovanie zamestnancov na pracoviskách tak, aby bolo zatváranie hospodárstva poslednou možnosťou. ,,Vyhraďme priestor pre jedného zamestnanca na 25m2 s využitím respirátora FFP2 s filtrom, pri menších plochách aj s aktívnou dezinfekciou vzduchu. Malé obchody, okrem gastroprevádzok, by fungovali tiež s najviac jedným človekom na 50m2 s respirátorom a dezinfekciou rúk,“ približuje Belinský.

Nevyhnutnosťou sú podľa neho technické bariéry pre kontakt v menších prevádzkach, rovnako aj využitie efektívnejších LAMP kloktacích testov vo firmách pred príchodom pracovníkov do zamestnania. Ak by to nebolo možné, využilo by sa antigénové testovanie vo firme dvakrát až trikrát týždenne, pričom pozitívne testy by sa overovali PCR testom pre vyhnutie sa zbytočnej falošnej pozitivite.

Konzílium odborníkov KDH hovorí tiež o otváraní vonkajších športovísk pre deti v kluboch, čím sa podporí ich fyzické a duševné zdravie. Vhodne nastavené opatrenia znamenajú nízke riziko šírenia nákazy pod dohľadom trénerov. Konzílium dodáva, že tým obmedzíme čas strávený núteným používaním techniky popri dištančnom vzdelávaní a odbúrame sklony k depresii či obezite detí.

Informačný servis