KDH: Majerský ponúka expertov, chlebové témy a novú komunikáciu

KDH bude hnutím odborníkov z radov členov, sympatizantov i expertov a ako nositeľ riešení spoločenských a rodinných výziev zároveň prvou voľbou nielen pre kresťanov. Pred sobotňajšími voľbami nového vedenia KDH to uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja a kandidát na predsedu hnutia Milan Majerský.

„Konzervatívni voliči na Slovensku, ktorí zostali sklamaní z vývoja v predošlých mesiacoch, sa môžu dočkať zodpovednej a čitateľnej ponuky od KDH. Pokiaľ moja vízia, ktorá sa opiera aj o tím kandidátov, dostane dôveru, kresťanská demokracia znovu ukáže silu a jasné smerovanie v podobe poctivej a čitateľnej hodnotovej politiky stojacej na kresťanskom, sociálnom a národnom pilieri,“ približuje Majerský.

Jeho vízia počíta s novým štýlom komunikácie, ktorá má byť moderná, atraktívna, ale zároveň nezneisťujúca jadrových voličov. Má stáť na otvorenom dialógu najmä s prirodzenými partnermi z konzervatívneho, avšak nielen politického spektra. S príchodom Majerského tímu do vedenia hnutia sa majú otvoriť dvere aj viacerým expertom na kľúčové oblasti. Posilniť sa má najmä ekonomická zložka, ktorej absencia ako základného piliera sa KDH v ostatných rokoch vyčítala, a jej prepojenie s ďalšími politikami.

„Okrem oblastí, ktoré sú prirodzeným priestorom KDH, ako sú ľudská dôstojnosť, ochrana života, sociálne veci, regionálny rozvoj, zdravotníctvo, školstvo, malí a strední podnikatelia, bude nutné odborne otvárať ďalšie chlebové témy zvlášť v období ekonomickej krízy spôsobenej dopadmi pandémie, ale nebáť sa ani výziev dneška, ako sú umelá inteligencia či ekológia. V tomto zohrajú dôležitú úlohu nielen naši členovia, ale aj očakávaný príchod nových expertov,“ uviedol Majerský, ktorý za zásadné považuje posilnenie úloh a chodu konzília a odborných tímov. Expertov má v prípade vyslovenia podpory jeho tímu hnutie predstavovať postupne v horizonte nasledujúcich mesiacov. KDH má v takom prípade zároveň ambíciu pracovať na zostavení tieňovej vlády.

Popri týchto bude podľa Majerského hlavnou výzvou pre KDH opäť uspieť v spojených komunálnych a regionálnych voľbách v roku 2022. „KDH je stabilnou súčasťou politického systému na Slovensku, s ktorou aj do budúcna treba vážne počítať. S tímom chceme urobiť všetko pre to, aby na tieto voľby bolo najlepšie pripravenou stranou.“ Majerského vízia počíta zároveň s efektívnym prepojením mladých tvárí, skúsených lídrov, seniorov a aktívnym zapojením rozsiahlej siete starostov, primátorov a zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy. KDH sa totiž napriek neúspechu v ostatných voľbách do NR SR môže oprieť o širokú celoslovenskú členskú základňu a spoluprácu s mládežníckymi i seniorskými organizáciami.

Detaily vízie a tím predstaví Majerský zajtra delegátom celoslovenského snemu KDH v Ružomberku, na ktorom si hnutie zvolí 11 členov predsedníctva, z toho 3 podpredsedov. Milan Majerský je zatiaľ jediným oficiálnym kandidátom na post predsedu. Podporu mu už skôr vyslovila skupina konzervatívnych lídrov okolo Renáty Ocilkovej, Miriam Kuzárovej, Bohuša Živčáka, Evy Grey či Marcela Mikolášika, predsedníctva Združenia kresťanských seniorov Slovenska i Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska, desiatky okresov naprieč Slovenskom i výrazné tváre hnutia ako Igor Janckulík, Miroslav Mikolášik alebo Ján Figeľ.

Informačný servis