KDH: Minister financií nemôže ignorovať vládny audit, hrozí nezmyselné škrtanie vlakov

Rukojemníkom zlej komunikácie medzi rezortmi dopravy a financií sa stanú bežní občania. Tým v dôsledku chýbajúcich 24 miliónov eur pre Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) hrozí, že sa nebudú mať ako presúvať za prácou či osobnými potrebami. Ak sa opatrenia nemajú dotknúť cestujúcich, minister Matovič musí prestať ignorovať vládny audit a nájsť riešenie v prospech ľudí. Upozorňuje na to podpredseda KDH Igor Janckulík.

Z celkového objemu 354 miliónov eur pre ZSSK uvoľnil rezort financií 330 miliónov. Zvyšných 24 miliónov však majú železnice podľa ministra Matoviča vygenerovať úsporami.

,,Ak vládny audit v ZSSK potvrdil, že železnice naozaj potrebujú 354 miliónov eur, nejde o ich výmysel, ale o reálnu potrebu. Zmyslom dopravných služieb železníc objednávaných vo verejnom záujme je zabezpečiť mobilitu občanov do práce a za osobnými potrebami. Nedofinancovanie obmedzí cestujúcich škrtaním spojov, ktoré sú v niektorých prípadoch navyše úplne nezmyselné,“ upozorňuje Igor Janckulík.

Na základe dostupných informácií na niektorých železničných úsekoch napríklad hrozí, že podľa nového grafikonu pôjde viac vlakových spojov cez víkend ako cez pracovný deň. ,,Objednávateľom vlakov vo verejnom záujme je štát. Jeho prioritou by malo byť to, aby sa pracujúci dostali do zamestnania či deti do škôl. Núteným škrtaním spojov sa likviduje mobilita občanov, ktorí môžu prísť o prácu, alebo sa nedostanú k lekárovi, nehovoriac o prepúšťaní zamestnancov ZSSK,“ vysvetľuje Janckulík.

Ako zdôrazňuje, nevyhnutné je podľa neho dať ZSSK dostatočný časový priestor na šetriace opatrenia, čím sa vygenerujú financie, ale s maximálnym ohľadom na zachovanie spojov a mobility občanov.

