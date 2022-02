KDH: Návrh vládnych poslancov môže zlikvidovať tisícky včelárov

Neodborný a necitlivý návrh vládnych poslancov, ktorí chcú drasticky obmedziť prácu slovenských včelárov, sa nedá pochopiť. Dnes, keď by sme mali domácim poľnohospodárom i spotrebiteľom pomáhať, im namiesto toho zasadíme ďalšiu dýku do chrbta. Ak je pravda, že návrh vznikol bez diskusie so včelármi, ide o prejav amaterizmu aj ignorancie zo strany vlády SR. Uviedol to podpredseda KDH Igor Janckulík v reakcii na návrh zákona o ochrane zvierat, ktorý by spôsobil masívnu redukciu slovenského medu.

Návrh poslancov OĽaNO okolo Martina Fecka a Moniky Kozelovej by sa podľa Janckulíka likvidačne dotkol nielen veľkého množstva včelárov, ale spôsobilo by to tiež zdražovanie slovenského medu a masívny dovoz často menej kvalitného aj sfalšovaného medu zo zahraničia. Poslanci navrhujú obmedziť chov včelstiev na maximálne dve včelstvá na štvorcový kilometer. Pri rozlohe Slovenska by to znamenalo pokles včelstiev až o 72 %, a teda z 350-tisíc iba na 98-tisíc včelstiev.

„Takto si vážime ľudí, ktorí žijú v harmónii s prírodou a ich pracovitosť nám prináša vysoko kvalitný a svetovo výnimočný slovenský med? Týmto ľuďom by sme sa mali poďakovať, oceniť ich a pred takýmto návrhom zákona s nimi čo najviac rozprávať a počúvať ich. Pri pohľade na nový zákon sa to tak nejaví, navyše to uškodí aj spotrebiteľom,“ zdôrazňuje Janckulík.

Ako upozorňuje, ak by návrh prešiel, počet včelárov, ktorí by mohli pri drasticej zmene podmienok vykonávať svoje podnikanie, by sa znížil zo súčasných 22-tisíc iba na pár tisíc. Kresťanskí demokrati preto vyzývajú poslancov, aby prehodnotili časť zákona, ktorá sa týka obmedzenia včelárov a spôsobila by historicky najnižšiu sebestačnosť Slovenska vo výrobe medu. Tá by poklesla na 17 až 20 % zo súčasnej 60 až 70 % úrovne spotreby obyvateľstva. Na jedného Slováka by tak vychádzalo iba alarmujúcich 250g slovenského medu ročne. To je necelá tretina jednej štandardnej nádoby medu.

„Veríme, že tento zákon neprejde a nestaneme sa vďaka nemu európskym či svetovým unikátom. Ale je smutné, že ním niekto vôbec obťažuje včelárov, ktorí zvlášť v týchto ťaživých časoch majú čo robiť, aby sami prežili. Dokonca sa tým otvárajú dvere dovozu cudzieho a často nekvalitného medu. Svojim to zakážame, cudzích objímeme, to je v záujme Slovenska?“ reaguje podpredseda KDH.

Okrem necitlivého zníženia chovu včiel sa má návrh zákona týkať aj zákazu prepravy včiel či kočovania, ktoré využíva množstvo poctivých včelárov, keď hľadajú ideálne miesta pre kvalitu medu. Navrhnutý je tiež zákaz šľachtenia včiel a zákaz inseminácie, čiže kontrolovaného oplodňovania včelích matiek s dôrazom na kvalitu genetiky.

„Tieto detaily iba potvrdzujú nekompetentnosť návrhu, ktorý sa dostatočne neopiera o reálie včelárstva a mal by byť prepracovaný po poctivej a širokej diskusii s nimi,“ uzatvára Janckulík.

