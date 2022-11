KDH navrhlo, aby sa na Slovensku zriadilo národné múzeum obetí komunizmu

Tridsaťtri rokov od Nežnej revolúcie v novembri 1989 je dostatočný čas na to, aby Slovensko vybudovalo národné múzeum obetí komunizmu.

V tlačovej správe to konštatuje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Ako ďalej uvádza, obzvlášť v období značnej radikalizácie spoločnosti by múzeum varovalo verejnosť pred návratom totality. Vláda Eduarda Hegera by sa preto podľa KDH za jeho zriadenie mala jasne zasadiť.

Varovanie pred návratom totalitného režimu

„Národné múzeum obetí komunizmu by bol jeden z dôležitých prvkov, ktorý by upozorňoval, že život v slobode nie je samozrejmý a varoval by pred hrôzami návratu k totalitnému režimu. Spomínali by sme si tak na ľudí, ktorí trpeli v období zločineckého komunistického režimu v rokoch 1948 až 1989 a ktorí sa významne podieľali na tom, že tento režim napokon padol,“ povedal predseda KDH Milan Majerský.

Jeho stranícky kolega Jozef Hajko poznamenal, že komunistická diktatúra v rokoch 1948 až 1989 zasiahla vo vtedajšom Československu všetkých občanov, najmä však tých, ktorí sa jej snažili vzoprieť. „Za toto obdobie odsúdili a uväznili na Slovensku vyše 70-tisíc ľudí,“ zdôraznil.

Výzva pre slovenských politikov

Hnutie zároveň vyzvalo všetkých verejných predstaviteľov na Slovensku, aby do politickej komunikácie a verejného života vrátili úctu k opačnému názoru a konštruktívny dialóg.

„Tridsaťtri rokov od Nežnej revolúcie je naša spoločnosť silno rozdelená na pozadí viacerých tém, ako sú napríklad pandémia, vojna na Ukrajine či radikalizácia mládeže. K polarizácii výrazne prispievajú politici, ktorí často arogantne získavajú politické body na rozdeľovaní a znevažovaní tých, ktorí majú iný názor alebo odlišný postoj,“ skonštatoval podpredseda KDH Marián Čaučík.

Dodal, že v novembri 1989 chcela spoločnosť nielen zmenu od totalitného systému k demokracii, ale aj zmenu od vulgárnej politiky a arogancie moci jednej strany ku kultivovanému dialógu a sile slušného hlasu každého občana.