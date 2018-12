KDH nepostaví vlastného kandidáta na prezidenta, je pripravené rokovať aj s Mikloškom a Remišovou

BRATISLAVA 15. decembra (WebNoviny.sk) – Eurovoľby a prezidentské voľby boli hlavnými témami dnešného rokovania Rady Kresťanskodemokratického hnutia (KDH).

Kresťanskí demokrati zvolili na sobotňajšej rade šesť kandidátov do eurovolieb s tým, že ostávajúcich osem kandidátov zvolia na ďalšej rade, a zároveň na nej určia aj záverečné poradie, uvádza sa v tlačovej správe KDH, ktorú po rokovaní Rady KDH v Novom Smokovci agentúre SITA poskytol Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.

Šiestimi kandidátmi KHD do jarných volieb do Európskeho parlamentu sa stali: Marián Čaučík, Andrej Klapica, Miriam Kuzárová, Miriam Lexmann, Peter Stach a Ivan Štefanec.

Harabin a Smer-SD v druhom kole

Kresťanskí demokrati podľa predsedu hnutia Alojza Hlinu nebudú do budúcoročných volieb prezidenta SR stavať vlastného kandidáta. Podľa Hlinu hrozí, že sa do druhého kola môže dostať kandidát Smeru alebo SNS a Štefan Harabin.

„A povedzme si pravdu, toto by bolo naozaj sociologicky zničujúce pre našu spoločnosť. My sme si vedomí našej zodpovednosti, a preto sme pripravili návrh v rámci našich možností,“ cituje Hlinu tlačová správa.

Uznesenie k voľbám prezidenta

Podľa uznesenia, ktoré Rada KDH prijala k prezidentským voľbám, hľadá KDH „zhodu pre spoločného konzervatívneho prezidentského kandidáta s kresťanskými hodnotami v širšom politickom priestore. KDH je pripravené rokovať s víťazom primárnych volieb, ktorý by vzišiel zo zápasu medzi Veronikou Remišovou a Františkom Mikloškom. Ak by k tomu nedošlo, tak KDH v prvom kole prezidentských volieb podporí kandidáta s podporou opozície, ktorý má najväčšiu šancu dostať sa do druhého kola. Avšak za predpokladu, že dôjde k dohode medzi ním a KDH v kultúrno-etických otázkach“.

Členom Rady KDH sa na ich sobotňajšom zasadnutí v Novom Smokovci v úvode prihovorili primátori Prešova a Košíc, Andrea Turčanová a Jaroslav Polaček, ktorí sa KDH poďakovali za dôveru a podporu v komunálnych voľbách.