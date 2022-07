KDH: Nový grafikon likviduje osobnú vlakovú dopravu, rezorty musia konať

Spôsob, akým vzniká nový grafikon vlakovej dopravy, je nedôstojný, neodborný a v niektorých regiónoch ide o úmyselnú likvidáciu osobnej dopravy. Žiadame rezort dopravy o vecný a poctivý dialóg so samosprávami a ďalšími dotknutými a rezort financií o bezodkladné prehodnotenie financovania železničnej dopravy a infraštruktúry. Vyhlásil to podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia Igor Janckulík.

„KDH striktne nesúhlasí so spôsobom, akým sa tvorí nový cestovný poriadok železničnej osobnej dopravy, ktorý má platiť od decembra 2022. Slovensko dnes zaostáva za európskym trendom v posilňovaní železničnej dopravy, ba dokonca ide opačným smerom. Okolité štáty sa nám doslova vysmievajú,“ uviedol Janckulík.

Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že dopravná obslužnosť vlakmi nesmie novým grafikonom utrpieť. V čase drahého cestovania osobnými automobilmi v dôsledku vysokých cien pohonných hmôt sa naopak musí skvalitniť. Podľa hnutia treba najmä navýšiť cestovné možnosti, nie nerozvojovo redukovať.

„Železnica má byť pýchou a kostrou národa, nie ochabnutým svalstvom. Obyvatelia musia mať k dispozícii dopravné spojenia, ktoré slúžia ich potrebám a nie potrebám ministerských poradcov a úradníkov. Musia sa vedieť dostať do práce, škôl, úradov či zdravotníckych zariadení. Je povinnosťou štátu zabezpečiť to vo verejnom záujme, lebo ľudia si za tieto služby platia formou daní,“ apeluje Janckulík.

KDH ďalej upozorňuje, že štát ma pri rozdeľovaní daní predovšetkým zohľadňovať skutočné potreby daňových poplatníkov a nie výmysly o takzvanej úspore, ktorú obyvatelia necítia. V niektorých regiónoch ide dokonca o úmyselnú a tendenčnú likvidáciu osobnej dopravy, pričom ľudia doplatia na zlé rozhodnutia a zlú komunikáciu medzi ministerstvom dopravy pod vedením Andreja Doležala (Sme rodina) a ministerstvom financií pod vedením Igora Matoviča (OĽaNO).

KDH už začiatkom júna apelovalo, že na škrty vo výške 24 miliónov eur pre Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) zo strany rezortu financií doplatia znova iba bežní ľudia, ktorí sa nebudú mať ako presúvať za prácou či osobnými potrebami. Hnutie zdôrazňuje, že je nevyhnutné dať ZSSK dostatočný časový priestor na šetriace opatrenia, čím sa vygenerujú financie, ale s maximálnym ohľadom na zachovanie spojov a mobility občanov. Aktuálne vážnu situáciu ešte podčiarkuje chýbajúca odborná a vecná diskusia rezortu dopravy s obcami, samosprávnymi krajmi a ďalšími zainteresovanými o tom, ako by mali premávať vlaky v nasledujúcom roku.

Mnohé samosprávy, najmä na západnom Slovensku, investovali do integrovanej dopravy a právom sa obávajú, že necitlivé zmeny v novom grafikone im znehodnotia doterajšie úsilie poskytovať obyvateľom kvalitné služby v doprave.

Príkladom je Bernolákovo v okrese Senec, kde obec investovala milión eur do obslužného miesta, aby obyvatelia mohli bez problémov prestupovať z osobných automobilov a bicyklov do ekologickejších, bezpečnejších a dnes už aj pohodlných vlakov. Podľa nového návrhu grafikonu by už niektoré rýchliky nemali v Bernolákove zastavovať, čo zníži dostupnosť železničného spojenia. Podobné problémy s nezastavovaním rýchlikov by sa mali prejaviť aj v ďalších lokalitách – v Hornej Štubni, Leopoldove, Piešťanoch, Trenčianskej Teplej či Margecanoch.

KDH upozorňuje, že samosprávy získavajú podklady o návrhoch ministerstva len z uniknutých informácií. Hnutie to považuje za nedôstojné, pričom na Slovensku by sme mali podľa neho postupovať podobne ako v Česku. Tam nedávno v predstihu zverejnili návrh nového grafikonu, len aby dospeli k optimálnemu riešeniu prijateľnému pre všetkých. Podľa KDH je nutné vyhovieť pripomienkam samospráv, ktoré poznajú potreby cestujúcej verejnosti.

KDH vyzýva ministerstvo dopravy k zodpovednému dialógu so zainteresovanými a ministerstvo financií, aby okamžite prehodnotilo financovanie železničnej dopravy a takisto železničnej infraštruktúry. Táto oblasť sa dlhodobo nedostatočne financuje a podpora zo štátneho rozpočtu nemá žiadne pravidlá. Výhovorky nie sú namieste, keďže súčasní nominanti držia kormidlo a už nie sú v opozičných laviciach bez kompetencií.

Ak táto a predchádzajúce vlády nedokázali nájsť domáce prostriedky na oživenie dlhodobo podinvestovaného sektora železničnej dopravy, v časoch tlaku Európskej komisie na zníženie spotreby energií v doprave sa treba podľa KDH v tejto oblasti urýchlene zamerať na cielené využívanie eurofondov, v ktorých čerpaní je Slovensko na chvoste členských štátov EÚ.

Informačný servis