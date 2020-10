KDH: Pandémiu neporazíme hádkami cez médiá, v hre sú životy ľudí

Vládni predstavitelia by mali prestať s nedôstojným hašterením na sociálnych sieťach a cez médiá a viac sa venovať hľadaniu jednotných účinných riešení, ako zastaviť rýchle šírenie koronavírusu na Slovensku, aby sme predišli tragickému scenáru. V reakcii na koaličný spor premiéra Igora Matoviča a podpredsedu vlády Richarda Sulíka to uviedlo KDH.

„Statusmi na Facebooku pandémiu neporazíme. Nejednota vo vládnej koalícii oslabuje účinnosť zápasu s koronavírusom. Slovensko v tejto náročnej dobe potrebuje zodpovedných politikov, štátnikov, ktorým budú ľudia dôverovať a na ktorých sa môžu spoľahnúť,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Ako ďalej zdôraznil, predstavitelia vládnej koalície si musia názorové nezhody vyriešiť osobne za zatvorenými dverami, nie pred zrakmi celého národa. V týchto kritických dňoch podľa neho nemôžu uprednostňovať získavanie priazne a lajkov svojich podporovateľov pred konštruktívnym rokovaním, spochybňujú tým totiž prijaté opatrenia a demoralizujú občanov.

Chorobu porazíme len spoločným a zodpovedným prístupom všetkých. „Covid-19 nemá regionálne, koaličné ani opozičné korene. Choroba ohrozuje človeka a ten musí byť na prvom mieste,“ zdôraznil Majerský. KDH zároveň opätovne apeluje na potrebu primeranosti a proporcionality prijímaných opatrení na zabránenie šíreniu koronavírusu.

„Súhlasíme, že treba chrániť najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, to bezpochyby, prijaté opatrenia by však mali byť spravodlivé a primerané. Ak bude napríklad povinnosť dodržiavať 15 štvorcových metrov na jedného človeka platiť v obchodoch, prečo by nemohla aj vo veľkej katedrále?“ upozorňuje Milan Majerský. Líder kresťanských demokratov zároveň ďakuje občanom za doterajšie rešpektovanie nariadení a vyzýva ich k zodpovednému správaniu.

