KDH: Peniaze na pomoc ľuďom v rozpočte sú, vláda sa len musí rozhýbať

Vláda sa už celé týždne tvári, že nájsť zdroje na urýchlenú pomoc ľuďom zasiahnutým drahými potravinami či energiami je nemožné. Pritom nateraz stačí, aby im vrátila peniaze, ktoré vybrala od začiatku roka navyše na daniach. Vyhlásil to ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

„Minister financií vie nájsť peniaze na zmiernenie dopadov zdražovania, do veľkej miery ich má priamo pod nosom v štátnom rozpočte. V porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku vybral rezort od januára do marca tohto roka až o 321 miliónov eur viac na DPH a o 85 miliónov eur viac na spotrebných daniach. Hoci ľudia v pandémii míňali menej, nárast je aj tak mimoriadny a značne sa pod neho podpisuje tohtoročné zdražovanie,“ vysvetľuje Hajko. Ľudí tak podľa neho nezasiahli len vyššie ceny vstupných komodít, ale aj dane, ktoré si na ne pripočítal štát.

„Ak sú vyššie ceny tovarov, vláda si na ne môže pripočítať aj vyššiu daň z pridanej hodnoty. Inými slovami, ak rastú ceny potravín v obchodoch, jedla v reštauráciách či materiálov na stavbách, štátny rozpočet na tom zarába. Tieto peniaze, ktoré štát získal na daniach, by sa v takomto ťažkom čase mali vrátiť naspäť obyvateľom vo forme cielenej podpory tých najchudobnejších. Štát by jednoducho mal ľuďom vrátiť peniaze, ktoré vybral navyše na daniach,“ apeluje ekonomický expert.

KDH včera vyzvalo vládu, aby prestala vajatať a urýchlene prijala opatrenia proti drahým potravinám a energiám. Štát by mal podľa hnutia adresne pomôcť najzraniteľnejším obyvateľom formou posilnených existujúcich alebo nanovo zriadených sociálnych dávok. KDH tiež navrhuje, aby vláda prijala zákon definujúci energetickú chudobu a masívnejšie podporila obnovu rodinných domov. V čase, keď okolité štáty dočasne znížili DPH na vybrané segmenty a vystavili tým Slovensko do nevýhodného konkurenčného postavenia, by mohlo byť podľa hnutia riešením aj dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty na potraviny, gastro a cestovný ruch, alebo ako efektívna pomoc podnikateľom dočasné zníženie spotrebnej dane na pohonné hmoty.

Zastavenie dodávok uhlia, zemného plynu či ropy z Ruska by SR podľa kresťanských demokratov malo akceptovať, ale zároveň ako jeden z najodkázanejších štátov na ruské suroviny by sa malo domôcť solidarity ďalších členov EÚ, aby mu za netrhanie jednoty v ťažkej situácii pomohli.

