KDH: Potratová tabletka rozšíri nespravodlivosť a ohrozí ženy

Chemický potrat nie je bezpečnejší ako chirurgický, ženy ním môžu utrpieť vážne fyzické i psychické následky, pričom v oboch prípadoch ide o ukončenie života nenarodeného dieťaťa. V reakcii na diskusiu o návrhu legalizácie potratovej tabletky to uviedlo KDH, ktoré ho odmieta s tým, že ide o zneužitie témy pomoci tehotným ženám v kríze.

„Rozširovať možnosti, ako vykonávať umelé ukončenie života nenarodených detí, je slepá ulička, ktorá vedie k zabetónovaniu nespravodlivosti a krutosti voči nenarodeným deťom a ich matkám,” uviedol predseda KDH Milan Majerský. Jedinou cestou k spravodlivosti je podľa neho ochrana života každého človeka v každej fáze, teda od počiatku až do konca. „Ak sa táto základná premisa naruší, narúša sa aj miera spravodlivosti v spoločnosti,“ zdôraznil.

Ochrana života si podľa KDH zaslúži vládny návrh zákona, nie iba poslanecký. Aj tým by sa podľa hnutia znížilo riziko zneužívania témy na presadzovanie úplne opačných cieľov. „Návrh na legalizáciu chemického potratu je presne takýmto politickým zneužitím témy pomoci tehotným ženám v kríze,“ upozornil Majerský s tým, že to v diskusii spoločnosti o téme ochrany života ešte viac zbytočne prehlbuje už i tak dosť napätú situáciu.

„Legalizácia chemického potratu by otvorila dvere jednoduchšiemu ukončeniu života nenarodeného dieťaťa a som presvedčený, že toto nie je cesta pre Slovensko. Okrem toho by to mohlo viesť k zvýšeniu miery nátlaku na matku zo strany partnera,“ uvádza expert KDH na oblasť ochrany života Marek Michalčík.

Po legalizácii tabletky na použitie v nemocniciach podľa neho vznikne veľké riziko prijatia legislatívy na sprístupnenie podomácky vykonaného potratu, kde je miera zdravotného rizika pre ženy ešte omnoho vyššia. „Tak sa to udialo nedávno vo Veľkej Británii, keď podporovatelia potratov zneužili na presadenie potratovej tabletky na doma pandemickú krízu,” pripomenul Michalčík.

KDH upozorňuje, že chemický potrat sa vykonáva podaním potratových tabletiek, pričom prvá spôsobí odumretie vyvíjajúceho sa ľudského plodu v maternici a druhá následne spôsobuje sťahy maternice, ktoré mŕtvy plod vypudia von z tela ženy. Táto procedúra, okrem usmrtenia plodu, nie je bez následkov ani na ženský organizmus.

„Chemický potrat nie je bezpečnejší ako chirurgický. Vážnou komplikáciou chemického potratu môže byť nezvládnuteľné krvácanie s nutnosťou podania liekov, transfúzie krvi alebo chirurgického výškrabu maternice. Vo veľkej fínskej štúdii trpelo takýmto krvácaním 15,6% žien, výškrab na zastavenie krvácania bol potrebný v 2,9% prípadov. V 6,7% prípadov nedošlo k úplnému potrateniu plodu a jeho obalov, a ženy museli podstúpiť ešte aj chirurgický potrat,“ uvádza lekárka a vysokoškolská profesorka Eva Grey. Vo svete bolo zaregistrovaných aj niekoľko prípadov úmrtí žien po chemickom potrate.

Ako ďalej zdôrazňuje, psychiatrické výskumy ukazujú, že u viacerých žien sa po takomto potrate rozvinula úzkosť, depresia a zníženie sebaúcty s rizikom samovraždy. „Tak pri chemickom, ako aj chirurgickom potrate ide o usmrtenie vyvíjajúcej sa ľudskej bytosti v lone matky. V oboch prípadoch môžu mať ženy aj závažné fyzické alebo psychické následky. Lieky a medicína by mali vždy chrániť zdravie a život matky i jej nenarodeného dieťaťa,” uzavrela Eva Grey.

Informačný servis