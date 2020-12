KDH: Rodičovský bonus v ústave je veľké gesto, ale treba viac ako len gesto

KDH víta snahu odstrániť diskrimináciu viacdetných rodičov nízkymi dôchodkami, kľúčové však bude, či a ako sa táto snaha dostane do praxe. Viac ako veľké gesto v podobe ústavnej zmeny totiž potrebujeme skutočnú pomoc rodičom. V reakcii na zavedenie rodičovského bonusu a úpravu odchodu do dôchodku v Ústave SR to uviedlo KDH.

Na Slovensku sa zavedie právo odísť do dôchodku po stanovenom počte odpracovaných rokov. Cez tzv. rodičovský bonus zároveň deti budú môcť priamo prispievať na dôchodok svojich rodičov. KDH tento krok víta, pretože ako základ vychádza z vlastného programu hnutia. „Podnet KDH, aby deti mohli prispievať na dôchodok svojich rodičov, je dlhodobo známy ako súčasť programu KDH. Vítame, že vláda sa inšpirovala ďalším naším námetom. Rozhodujúce však bude, či ostane pri slovách, alebo vláda toto ústavné gesto pretaví do konkrétnej pomoci rodičom,“ zdôrazňuje predseda KDH Milan Majerský s tým, že z prijatej ústavnej zmeny zatiaľ nie je jasné, v akej podobe sa dostane do praxe.

KDH upozorňuje, že v oblasti pomoci rodinám zároveň zostávajú nezodpovedané viaceré otázniky. „Rodičia sú najväčšími prispievateľmi do dôchodkového systému, lebo vychovávajú ďalšie generácie pracujúcich, ktorí budú financovať dôchodky. Napriek tomu sú rodičia, a to najmä matky, ktoré vychovali viac detí, pri prerozdeľovaní dôchodkového fondu penalizované nízkymi dôchodkami. Snaha odstrániť túto diskrimináciu je teda absolútne namieste,“ uvádza Majerský. Na to, aby sme voči seniorom dosiahli spravodlivosť, však podľa neho potrebujeme poznať, ako sa to udeje.

Nateraz zostáva nezodpovedané, ako sa v praxi vyrieši potenciálna nespravodlivosť u tých, ktorí zo špecifických dôvodov nebudú môcť rodičom prispieť na dôchodky. „Ide napríklad o situáciu, keď žena na materskej svojim rodičom veľa neodvedie, hoci napr. jej dobre zarábajúci manžel svokrovcom áno. Taktiež ťažko postihnuté dieťa, o ktoré sa rodič dennodenne poctivo stará, mu to nikdy nebude vedieť vrátiť rodičovským bonusom. Je takýto rodič hodný nižšieho ocenenia v dôchodku? Nemyslím si,“ skonštatoval Majerský.

Podľa KDH je tiež na zváženie, či by výška dôchodku nemala odzrkadľovať aj spoločenský prínos činností, ktorým sa počas aktívneho života dôchodca venoval, ako napríklad platom nedocenené zamestnania ako učiteľ alebo zdravotná sestra.

