KDH termín predčasných volieb rešpektuje. Rigó hovorí, že OĽaNO si pomýlilo politiku s hokejom

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) rešpektuje rozhodnutie parlamentu o termíne predčasných volieb. Chce byť nespochybniteľnou voľbou pre konzervatívneho voliča i upokojujúcim prvkom slovenskej politiky.

Hnutie je pripravené ponúknuť riešenia pre Slovensko aj hodnotový program. „Sme pripravení nahradiť chaos, nepokoj, nesvár a hádky, ktoré v politike vládli za posledné roky. KDH je pripravené pomáhať ľuďom,“ uviedli v stanovisku k rozhodnutiu parlamentu o termíne predčasných volieb.

Rigó: OĽaNO si pomýlilo politiku s hokejom

Na hlasovanie o termíne predčasných volieb zareagoval aj predseda platformy Most-Híd strany Aliancia Konrád Rigó. Podľa neho si v OĽaNO pomýlili politiku s hokejom.

„Ten sa hrá na tri tretiny. Ide o disciplínu, ktorá pozná aj predĺženie, ale len v prípade, ak zápas skončí nerozhodne. Tu však rozhodnutie už padlo 15. decembra,“ uviedol. To, že ďalších 290 dní chcú dotiahnuť bez dôvery parlamentu i občanov považuje za bezprecedentné.

Politická kultúra im bola doteraz cudzia

„Protikorupčné, prodemokratické, proeurópske étosy tejto garnitúry budú do septembra zrovnané zemou. Urobia tým obrovskú službu populistom a extrémistom,“ tvrdí Rigó.

Doplnil, že to, že sa to za trojmesačné poslanecké výplaty a štátnu podporu ich politických strán oplatí, nepotrebuje komentár. Pýta sa, prečo by práve pri odchode prejavovali politickú kultúru, keď im bola cudzia počas celého volebného obdobia.