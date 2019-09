KDH tu je a bolo a bude, povedal Hlina a vylúčil povolebnú spoluprácu so Smerom, Kotlebom a SNS

KDH chce byť súčasťou zmeny. Je to strana, ktorá na Slovensku zohrá významnú úlohu a vráti sa tam, kam patrí. Na brífingu po celoslovenskej Rade KDH to vyhlásil jeho predseda Alojz Hlina.

Zároveň prečítal uznesenie, z ktorého vyplýva, že strana vylučuje akúkoľvek povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD, Ľudová strana naše Slovensko a SNS. Ako povedal Hlina, doteraz žartoval, že si to dá vytetovať na čelo, aby o tom neustále nevznikali zbytočné pochybnosti, no už nebude musieť. Po zasadnutí Rady KDH je to úplne jasné.

KDH chce diskutovať s PS/Spolu o ich programe

Rada tiež prijala uznesenie, že nebude súčasťou vlády, ktorá by mala v programovom vyhlásení registrované partnerstvá. Ak by to mali mať v programe ich partneri, bude s nimi KDH diskutovať. „O tom bude tá diskusia,“ povedal Hlina a dodal: „Niekto vládnuť musí. Ide o to, aby sme sa my, príčetní, dohodli. Budeme stále apelovať na rozum. Rozum, rozum, rozum, rozvaha, aby sme sa dohodli. Ja predpokladám, že sa dohodneme,“ povedal. Registrované partnerstvá má totiž v programe koalícia PS/Spolu, potenciálny koaličný partner KDH.

„Zmena na Slovensku príde, my sme tá konzervatívna časť tých, ktorí chcú zmenu. Niektorí chcú zmenu a sú liberáli, nech sa páči. Niektorí chcú zmenu a sú konzervatívci, nech sa páči. Toto je KDH, veľmi dobrá ponuka, naozaj špičková ponuka,“ zdôraznil líder KDH.

Kandidátku zostavia modulárnym systémom

Hlina tiež informoval o spôsobe, akým zostavia kandidátku, nehovorili však zatiaľ o menách. „Definovali sme si dnes systém, nie persóny,“ povedal. Kandidátku podľa neho zostavia „modulárnym systémom“.

„V rámci 150-člennej kandidátky budeme mať moduly, obrazne povedané šuflíky a v nich budú zaradení ľudia, ktorí budú predstavovať svoju časť,“ povedal Hlina.

Jedným z najsilnejších „modulov“ má byť sila kresťanského sveta a jeho lídrom bude Marián Čaučík. Líderkou modulu starostov a primátorov bude primátorka Prešova Andrea Turčanová. Kandidátnu listinu a program schvália na slávnostnom zasadnutí Rady KDH v predvečer 30. výročia 17. novembra.

Matovičove predpovede sa vraj nenaplnia

Hlina reagoval aj na nedávne vyhlásenia lídra OľaNO Igora Matoviča. Ten v piatok povedal, že ak KDH pôjde ďalej cestou, ktorú si vytýčilo posledné tri mesiace, mnohí voliči ich nebudú voliť. Podľa Hlinu sa predpovede Matoviča nenaplnia.

Zasadnutie Rady KDH podľa neho prebehlo hladko a pre Slovensko vyslalo jasný signál. „KDH tu je a bolo a bude,“ povedal líder Kresťansko-demokratického hnutia.