KDH viní Kisku, že sa pokúša otvoriť témy s hrozivým potenciálom vzbudzovať nenávisť

BRATISLAVA 12. decembra (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska sa pokúša otvárať témy, ktoré majú v sebe hrozivý potenciál – vzbudzovať nenávisť.

V reakcii na pondelňajšie stretnutie prezidenta s LGBTI aktivistami to uviedol predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. Hovorca hnutia Stano Župa agentúre SITA zaslal otvorený list, v ktorom prezidenta Andreja Kisku vyzývajú k opatrnosti.

Podľa kresťanských demokratov je definícia manželstva popísaná v Ústave SR a na to, aby sa zmenila, je potrebné presvedčiť 90 poslancov, že manželstvo nie je prirodzený zväzok muža a ženy.

Hlina prosí za vystrašených ľudí

Predseda KDH povedal, že ľudí z regiónov pozná a stretáva sa s nimi, preto žiada o pochopenie pre tých, ktorí žijú celý život vo „funkčných stereotypoch“, akými sú manželstvo a rodina.

„Prosím za vystrašených ľudí, ktorým niekto hovorí, že márnili svoj život v komunizme. A aby to nebolo málo, následne ich dôstojnosť bije k zemi tým, že hovorí, že viac ako štvrťstoročie boli súčasťou systému, ktorý korumpoval a kradol. Chceme ešte týchto ľudí doraziť tým, že im povieme, že vlastne celý život prežili v nevedomosti, čo je manželstvo? Chceme týmto ľuďom povedať, že sú necitliví, zlí a netolerantní?“ uviedol Hlina a dodal, že ľudí z LGBTI komunity ich zástupcovia zradili pre zápas o preferencie.

KDH podľa svojho predsedu cíti väčšiu úlohu ako len bojovať o preferencie a chce, aby Slovensko oslavovalo prirodzenosť.

Chromíkova výzva prezidentovi

Predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík vyzval prezidenta Andreja Kisku, aby rozlišoval medzi právom na súkromie a právom na rodinu.

Aliancia za rodinu zároveň vyhlásila, že jej predstavitelia nikdy nepovedali ani jedno slovo nenávisti voči osobám, ktoré pociťujú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu a opakovane verejne deklarovali, že môžu byť veľkým prínosom pre spoločnosť, hoci majú iné poslanie ako založiť si rodinu.

„Pán prezident diskusiu zmeškal o viac ako dva roky. Spoločnosť diskutovala a diskusiu uzatvorili. Bohužiaľ pripomíname, že to bol práve on, ktorý tej najširšej možnej celospoločenskej diskusii v referende o téme bránil podaním na ústavný súd,“ uviedol Stanislav Gunčaga z Aliancie za rodinu a dodal, že Andrej Kiska sa so zástupcami aliancie odmietol stretnúť a diskutovať, preto jeho výzvu na diskusiu nepovažuje za úprimnú.

Vyjadrenia prezidenta Kisku

Pre našu spoločnosť je prínosom, ak sa páry, ktoré spolu žijú, starajú jeden o druhého a v krízových situáciách sa môžu na seba spoľahnúť. V pondelok to povedal prezident Andrej Kiska, ktorý pri príležitosti nedeľného Medzinárodného dňa ľudských práv prijal zástupcov Iniciatívy Inakosť.

Prezident tiež vyhlásil, že je v našom záujme, aby sme odstránili zbytočné prekážky a problémy, ktorým musia čeliť páry rovnakého pohlavia v každodennom živote. Podľa neho býva právny systém k ľuďom z LGBTI komunity často krutý, a to najmä v bežných situáciách, akými sú napríklad prístup k informáciám o zdravotnom stave či v otázkach spoločného bývania a dedenia.

Prezident pripomenul, že pred tromi rokmi po neplatnom referende vzbudili tieto témy v spoločnosti veľké vášne. „Žiaľ, výsledkom bolo, že sa skončila akákoľvek racionálna snaha zabezpečiť jednotlivcom žijúcim spolu aspoň minimálny štandard v právnej rovine. Pravdaže taký, ktorý by rešpektoval platnú ústavnú ochranu inštitútu manželstva,“ povedal Andrej Kiska, ktorý by privítal návrat diskusie k tejto téme.

„Privítal by som, aby sme o tejto téme diskutovali ľudsky, so vzájomnou úctou, so vzájomným pochopením, s úctou k ľuďom, ktorí majú rozdielne názory,“ vyhlásil prezident a dodal, že tentoraz by sa tá debata mala skončiť prijatím konkrétnych opatrení, ktoré by odstránili najväčšie prekážky, s ktorými sa ľudia z LGBTI komunity stretávajú.