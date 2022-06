KDH: Vláda má posledné dni na spoločný postup, inak bude energokríza hlboká a dlhá

Vzájomné výzvy koaličných lídrov Igora Matoviča a Richarda Sulíka, aby sa vzdali ministerských postov, len potvrdzujú, že vláda zlyháva pri riešení vážnych problémov SR s energiami. Ak okamžite nezapne jednotný krízový postup, rútime sa do hlbokej energetickej krízy, ktorá sa môže vypomstiť všetkým obyvateľom. Uvádza to Kresťanskodemokratické hnutie.

Vláde podľa KDH chýba jasný a spoločný plán pod taktovkou jedného pána. Svedčí o tom aj hľadanie vinníka za nevýhodné pristúpenie Slovenska k ropnému embargu EÚ voči Rusku, ktoré môže v priebehu 18 mesiacov spôsobiť nedostatok benzínu a nafty na domácom trhu.

„Komu pomáha hľadanie vinníka? Ak vláda bleskovo neukáže riešenia a krízový plán, zodpovedná za možné vážne dôsledky bude koalícia ako celok na čele s premiérom. Už by bolo načase uvedomiť si, že sme v kríze a upokojiť beztak frustrovanú slovenskú spoločnosť, ktorá musí podávať hrdinské výkony, aby problémom čelila so vztýčenou hlavou,“ zdôraznil predseda KDH Milan MAJERSKÝ.

Líder KDH ešte v máji vyzval vládu, aby urýchlene zostavila krízový štáb pre energie, dodávky plynu, ropy a diverzifikáciu. Ten by mal byť zložený z expertov, zamestnávateľov a zástupcov štátu. Štáb by mal následne predstaviť krízový plán na zabezpečenie dostupnosti zemného plynu a motorových palív pre Slovensko, jeho obyvateľov a priemysel. Zároveň by mal prísť so záväzným postupom, ako do budúcna urýchlene diverzifikovať dodávky energonosičov na Slovensko.

„Apel, žiaľ, nepadol na úrodnú pôdu. Namiesto zodpovednosti sme sa tak dočkali ďalších hádok, ktoré Slovensku dláždia cestu do hlbokej energetickej krízy. Prípad rafinérie Slovnaft, ktorá zvažuje, či vôbec bude v blízkej budúcnosti na Slovensku vyrábať palivá, len ukazuje, že vládne postoje sprevádza nekompetentnosť, ktorá sa môže vypomstiť obyvateľom celého štátu,“ upozorňuje Jozef HAJKO.

Podľa ekonomického experta KDH je naozaj najvyšší čas „a možno zostávajú posledné dni, aby ministri hospodárstva a financií spolu s ďalšími členmi vlády stihli nájsť spoločnú reč a uvedomili si závažnosť situácie. Ak sa má odvrátiť hroziaca energetická kríza, Slovensko potrebuje reprezentatívny a pevný postoj voči Európskej únii a Rusku.“

Kresťanskí demokrati ďalej uvádzajú, že tento postoj musí vzísť z odborných stanovísk, ktoré by vláde poskytol práve navrhovaný krízový štáb. V ňom by podľa KDH nemali chýbať príslušní ministri, zástupcovia slovenských energetických a prepravných firiem, šéfovia regulačných orgánov, predstavitelia ďalších odborných kruhov, ale ani zamestnávatelia.

„Ešte sa dá veľa zachrániť, len treba postupovať kompetentne a jednotne. Za každú cenu sa musíme vyhnúť tomu, aby sa chaos sprevádzajúci únijné ropné embargo prejavil pri zemnom plyne. To by mohlo dostať Slovensko úplne na kolená a obyvateľov do mimoriadne vážnych problémov. Bezpodmienečne zabezpečiť, aby sa to nestalo, je pre vládu najvážnejšou úlohou dňa,“ uzatvoril Jozef Hajko.

