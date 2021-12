KDH vyzýva Kolíkovú vyvodiť zodpovednosť, vinou ministerstva skončili funkčné zdravotnícke zariadenia

Ministerstvo spravodlivosti nesie priamu zodpovednosť za zrušenie desiatok funkčných zdravotníckych zariadení iba pre formálnu byrokratickú chybu. V čase vrcholu pandémie, keď máme akútny nedostatok lekárov, tak pre nepodstatnú formalitu mnohým z nich zaniklo oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť. Toto sa jednoducho nesmie stať, reaguje Kresťanskodemokratické hnutie a vyzýva ministerku na vyvodenie zodpovednosti.

Novela Obchodného zákonníka účinná od 1. októbra 2020 priniesla okrem iného aj tzv. „čistenie obchodného registra“, teda vymazanie určitých zapísaných osôb z obchodného registra (OR). Ministerstvo spravodlivosti spolu s registrovými súdmi proces čistenia OR spustilo v uplynulých mesiacoch. V dôsledku toho boli v novembri z OR SR vymazané tisícky firiem. Mnohé z nich sú však funkčné, nesplnili iba formálny nedostatok, keď nepreviedli imanie spoločnosti ešte zo slovenských korún na eurá.

Medzi vymazanými, teda už neexistujúcimi spoločnosťami, sú aj desiatky zdravotníckych zariadení. Tisícky pacientov tak v čase pandémie prišli o svojich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti len preto, že títo si formálnu povinnosť nevšimli v Obchodnom vestníku či na webe ministerstva spravodlivosti.

„V tomto pre zdravotníctvo dramatickom období je to neospravedlniteľná chyba. Úkonu s takým vážnym dosahom, ako je zrušenie ambulancie, štát musí predchádzať jasnou a maximálnou komunikáciou, nemôže to byť iba o splnení si povinnosti. Naozaj musia lekári popri množstve denných úloh sledovať vestník alebo web ministerstva, aby neprišli o ambulanciu? Nedala sa im v tejto byrokratickej formalite odoslať aspoň jedna esemeska alebo e-mail?“ upozorňuje tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika KOLEJÁKOVÁ. Ohroziť zdravotnú starostlivosť pre nepodstatný údaj bez predošlej snahy bezpodmienečne na to upozorniť poskytovateľov je podľa nej prejav nekompetentnosti a neodpustiteľné zlyhanie.

Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro je potrebné splniť. Podľa hnutia však nejde o vadu, ktorá by spôsobila akúkoľvek ujmu na verejnom záujme alebo na poškodení právom chránených záujmov či čohokoľvek. Namiesto odobratia licencie preto podľa KDH stačilo odoslať akékoľvek elektronické upozornenie a uistiť sa, že nezlikvidujú funkčné firmy, ktoré sa týmto dostali do obrovských problémov.

„Dať spoločnostiam v Obchodnom vestníku a na webe ministerstva informáciu, aby do polroka previedli imanie na eurá, ak tak ešte neurobili, je zo zákona správne. Ale aký problém malo ministerstvo uplatniť aj manažérsky, pro-občiansky a ľudský prístup, teda ubezpečiť sa o tom, že funkčné firmy o tom naozaj vedia? Zvlášť, ak sú medzi nimi lekári, ktorých je dnes akútny nedostatok?“ pýta sa predseda KDH Milan Majerský. Následky sú podľa neho hrozivé. „Pre byrokratické prenasledovanie občana je ohrozená zdravotná starostlivosť tisícok pacientov. Niektorí nás kontaktujú napríklad s tým, že im počas ordinovania prišli z vodární odpojiť vodu alebo elektrinu, lebo ako firma už neexistujú. Lekári sa takýmto spôsobom dozvedajú, že už nemôžu liečiť,“ približuje Majerský.

„Je to obrovské zlyhanie a zodpovednosť zaň nesie ministerstvo spravodlivosti. Tieto veci sa dejú ako dôsledok nekompetentného politického aktivizmu, ktorý je spojený s povyšovaním byrokracie nad realitu. Predovšetkým vzhľadom na dôsledky na zdravotné zariadenia v čase pandémie vyzývame ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú vyvodiť adekvátnu zodpovednosť,“ uviedol líder kresťanských demokratov.

Keďže zrušené spoločnosti musia nanovo splniť náročnú sériu zákonných povinností, aby mohli znova vzniknúť, KDH tiež vyzýva k ústretovosti všetky zapojené strany. „Či už ide o úrady alebo zdravotné poisťovne, urobme všetko pre to, aby sme poškodeným pomohli čo najskôr a čo najľahšie prejsť zložitým byrokratickým procesom opätovného schvaľovania licencie. Pri zdravotnej starostlivosti ide doslova o hodiny,“ uzavrel Milan Majerský.

Informačný servis