KDH vyzýva premiéra Fica, aby dal ruky preč od elektronického mýta pre osobné autá

KOŠICE 2. júna (WebNoviny.sk) – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zásadne nesúhlasí so zavedením elektronického mýta pre osobné autá tak, ako to navrhuje Európska komisia. Uviedol to vo štvrtok na brífingu v Košiciach predseda KDH Alojz Hlina.

„Vyzývame Roberta Fica, aby dal ruky preč od tohto návrhu a vyzývame ho, aby nepodpísal niečo, čo bude okrádať už tak dosť ťažko skúšaný a biedny ľud tejto krajiny,“ povedal Hlina. Zároveň dodal, že o návrhu budú ešte rokovať Rada a Európsky parlament.

Podľa názoru Hlinu je tento návrh škodlivý a môže viesť k rozbitiu EÚ, lebo nahráva najmä tým silám, ktoré volajú po odchode z únie nielen na Slovensku a môže vyvolať zvyšovanie poplatkov za využívanie diaľnic a rýchlostných ciest. „Možno toto je tá chvíľa, keď sa ľud tejto krajiny ozve a povie, že stačilo,“ povedal Hlina. “Počkáme si na vyjadrenie Roberta Fica a podľa toho sa zariadime,“ dodal Hlina. Predseda KDH zároveň uviedol, že sú pripravení v prípade potreby začať organizovať aj protesty všetkých slovenských motoristov.

Podľa Hlinu je pre našu krajinu nemysliteľné, aby tu bolo zavedené elektronické mýto, lebo by to znamenalo zvýšenie ceny za využívanie diaľnic a rýchlostných ciest, umožnilo by sledovať pohyb konkrétneho osobného motorového vozidla, pričom by sa určite zvýšili platby štátu pre spoločnosť, ktorá prevádzkuje mýtny systém. Na druhej strane by motoristi prestali využívať diaľnice a rýchlostné cesty. Podotkol, že ešte stále nemáme vybudovanú ani jednu celú diaľnicu.