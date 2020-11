KDH: Z pandemických opatrení sa stáva burza nápadov, potrebujeme ucelený plán

„Namiesto uceleného plánu máme znova iba ideu a z pandemických opatrení sa stáva burza nápadov. Slovensko nutne potrebuje rozvážny a jasný postup na základe odporúčaní odborníkov, nie nekonzistentné kroky vlády,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský. Reaguje tým na nápad komunitného testovania raz za tri týždne v sektoroch divadiel, kín, fitnescentier, reštaurácií, hotelov či cirkví. Tie by mali sami zriadiť odberové miesta, zabezpečiť zdravotníkov a ďalších dobrovoľníkov, pričom štát by dodal testy, ochranné pomôcky a jedného policajta, hasiča alebo príslušníka ozbrojených síl do každého testovacieho tímu.

Podľa KDH sa vláda týmto nápadom zbavuje zodpovednosti v zásadných otázkach účinných opatrení v boji s Covid-19. „Vláda si umýva ruky nad riešeniami štátu, keď chce zodpovednosť v otázke plošného testovania hodiť na plecia jednotlivých sektorov. Tým namiesto odborného plánu boja s Covid-19 testuje trpezlivosť ľudí, ktorí naopak potrebujú upokojenie a istotu,“ upozorňuje Majerský.

„Kde sú tie štátom sľúbené odberové miesta pre bezplatné otestovanie kohokoľvek, keď ich náhle majú zriaďovať školy, reštaurácie, divadlá či kostoly? KDH neustále ponúka a pozýva pridať ruku k dielu a pomôcť zvládnuť ťažkú situáciu, ale sektory či dobrovoľníci nemôžu plniť úlohy štátu dlhodobo,“ zdôrazňuje Majerský.

Občania po zvládnutí celoplošného testovania oprávnene očakávajú, že to prinesie jasnú cestu riešení za čo najmenších vedľajších strát. Takouto cestou nemôže byť iba predĺženie núdzového stavu. KDH víta, že po 20 dňoch od návrhu hnutia došlo k zorganizovaniu okrúhleho stola za širokej účasti zástupcov sektorov. Hnutie však zároveň navrhuje vychádzať z odporúčaní odborníkov a vážne podnety prediskutovať najskôr s nimi, až potom ich ponúkať ako riešenia ďalej. Inak podľa hnutia môžu pôsobiť zmätočne a nepripravene.

KDH v súvislosti s pandemickými opatreniami vlády dlhodobo upozorňuje na riziká a ponúka návrhy, z ktorých niektoré už boli priebežne aplikované v praxi. Hnutie naďalej apeluje na potrebu dôsledne aplikovať hybridné testovanie v réžii štátu, dôkladne trasovať, ako aj zabezpečiť stabilný chod nemocníc či chronickej zdravotnej starostlivosti, aby sekundárne úmrtia neboli vyššie ako na Covid-19. Zároveň žiada pomoc štátu najviac postihnutým sektorom v dôsledku pandemických opatrení.

