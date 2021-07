KDH žiada Hegera, aby sa s vyšetrovaním ministra Mikulca obrátil na generálneho prokurátora

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) by mal požiadať Generálnu prokuratúru SR (GP SR), aby sa ujala dozorovania nad vyšetrením podozrení z trestných činov najvyšších štátnych predstaviteľov.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) tak reaguje na nahrávku rozhovoru k údajnému úplatku pre ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).

Zodpovednosť je zásadná

Ten sa mal odohrať medzi ním, exriaditeľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavom Zurianom a exriaditeľom finančnej správy Františkom I. V tlačovej správe o tom informovala Lenka Halamová, hovorkyňa KDH.

„Zodpovednosť za riadenie a stav Slovenska je z pozície ministra vnútra natoľko zásadná, že akékoľvek podozrenia z trestného činu musia byť vyšetrené tak, aby závery nevzbudzovali žiadne pochybnosti a musí k nim dôjsť v čo najkratšom čase,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Dozorovanie vyšetrovania musí podľa neho prejsť do rúk generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Požiadať o to má sám Heger. „Bol by to jasný signál, že vláda je odhodlaná urobiť všetko pre to, aby sa prípad prešetril maximálne transparentne,“ dodal predseda KDH.

Úplatok údajne zobral za IT systém

Bývalý riaditeľ NAKA Branislav Zurian v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní povedal, že odsúdený bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech mu hovoril, že Mikulec údajne zobral niekoľko tisíc eur „za nejaký IT systém, ešte keď pôsobil vo Vojenskom spravodajstve“.

Čechovi to údajne povedal bývalý šéf finančnej správy, dnes stíhaný František I. Mikulec uviedol, že mu nie je jasné, prečo Zurian, ako šéf NAKA, informáciu o úplatku nezačal oficiálne vyšetrovať. Za rovnako nejasné považuje, prečo na nahrávke povedal Františkovi I., že si ich rozhovor nenahráva, hoci nahrával, ak vedel, že tým bude dôkaz zmarený.

„Pán Zurian ako riaditeľ NAKA mal všetky možnosti a prostriedky, aby to všetko spravil v súlade so zákonom,“ povedal Mikulec. Šéf rezortu vnútra zopakoval, že informácia, že by vzal nejaký úplatok, nie je pravda a je to snaha o jeho účelovú diskreditáciu.