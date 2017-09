Keby boli predčasné voľby, prehral by v prvom rade občan, hovorí podpredseda SNS Zelník

BRATISLAVA 17. septembra (WebNoviny.sk) – Podľa podpredsedu SNS Štefana Zelníka nemá súčasná vláda alternatívu.

„Keby boli predčasné voľby, prehral by v prvom rade občan. Ten chaos, ktorý by tu vznikol, si nevieme ani predstaviť. Vieme dobre, aké sú nálady medzi obyvateľstvom a voľby, ktoré by sa poopakovali, by možno dopadli rovnako, možno by nikto nebol schopný zostaviť vládu. Nechať v tomto stave Slovenskú republiku by bola veľká nezodpovednosť,“ povedal Štefan Zelník v relácii TA3 V politike

Koaliční partneri si podľa Zelníka veci vyjasnili, podpísali dodatok ku koaličnej zmluve a z tohto hľadiska žiaden vážny spor, pre ktorý by vláda mala skončiť, nebol.